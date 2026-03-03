Snow Manが、13枚目のシングル『BANG!! / SAVE YOUR HEART / オドロウゼ！』を4月29日にリリースする。

（関連：Snow Man「オドロウゼ！」全方位レビュー 一流の表現者たちが体現するダンスエンターテインメント）

今作は「BANG!!」「SAVE YOUR HEART」「オドロウゼ！」の3曲が表題曲となる、グループ初のトリプルA面シングル。3曲共通のテーマは“FIGHTER”であり、公開された3形態のジャケット写真は、葛藤しながらも進み続ける強い意志と覚悟をもった“FIGHTER”を表現したもの。黒を基調としたレザー衣装にアクセントの赤グローブがメンバーの存在感を際立たせている。

「BANG!!」は、目黒蓮が主演を務める4月29日公開の映画『SAKAMOTO DAYS』の主題歌。抑えきれない衝動と愛＝“弾丸”として、闇の中でも前へ進む覚悟を描いたアグレッシブなラブアンセムだ。

「SAVE YOUR HEART」は、宮舘涼太が主演を務める、4月4日スタートのオシドラサタデー『ターミネーターと恋しちゃったら』（テレビ朝日系）の主題歌。Snow Manが新たに挑戦する、愛を“プログラム”に見立てた近未来型ラブソングであり、“大切な人を守り抜く、そのためにここに来た”という、ドラマにも準えた強い決意と衝動を、クールでエッジの効いたサウンドに乗せて描くダンスナンバーとなっている。

「オドロウゼ！」は、佐久間大介が主演を務める3月6日より公開の映画『スペシャルズ』の主題歌。誰もが抱えている日常に渦巻く不安や疲れを軽やかに吹き飛ばし、笑って踊ることで前へ進もうと背中を押してくれるポジティブなダンスチューンとなっている。

この他、通常盤にはTBS系スポーツ2026テーマ曲として使用されている「STARS」を収録。初回盤A付属のDVDには「SAVE YOUR HEART」「BANG!!」のMVとマルチアングル映像、それらのメイキング映像が収められる。

初回盤B付属のDVDには「オドロウゼ！」「STARS」のMV、「オドロウゼ！」マルチアングル映像、「オドロウゼ！」「STARS」、さらにジャケット写真撮影のメイキング映像、撮りおろし特典映像『“Dome Tour 2025-2026 ON”お疲れ様会』を収録予定だ。

（文＝リアルサウンド編集部）