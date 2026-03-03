【夫婦、小さなすれ違い…】一緒の袋！？洗剤と食品分けないの？【第65話まんが】#ママスタショート
夫婦とはいえしょせん他人同士。どれだけ相性がよくても起こってしまうちょっとしたすれ違い。大きなことから小さなことまで、アナタは許せる？ 許せない？ ママたちが経験した「夫婦、小さなすれ違い…」に関するエピソードを紹介します。
今回は、夫婦の買い物の最中に起こった“小さなすれ違い”です。
スーパーにて夫婦でお買い物。スーパーは食材から日用品・衛生消耗品まで揃っていて、ついで買いができるので便利ですよね。
妻「トイレの洗浄スプレーと掃除用シートがなくなったんだった。ついでに買っとこ」
会計を終え、購入したものを持参したマイバッグに詰めていく妻。しかしそこで夫にとって驚きの光景を目の当たりにすることとなったのです。
夫の心の声「食品と洗剤類、別々の袋に入れないの？」
これは難しいすれ違いです。洗剤とはいえ未開封状態ですから、野菜や肉・牛乳などの食品と同じ袋に入れてもいいような……。しかし生理的にイヤだ、万が一漏れたら怖いと感じる方もいらっしゃいますよね。ここは諦めて、夫さんが別のマイバッグを用意して詰めてあげてください！
夫婦間の小さなすれ違い。みなさんはどのようなことがありますか？
原案・ママスタ 編集・編集部
