北斗晶、「3分クッキング」にハマる2歳初孫の“横顔チラリ”な近影公開「すーちゃん可愛い」「大きくなりましたね」
元プロレスラーでタレントの北斗晶（58）が3日までに、自身のインスタグラムを更新。初孫の“すーちゃん”こと寿々ちゃん（すず／2）の近影を披露した。
【写真】「すーちゃん可愛い」「大きくなりましたね」2歳初孫の近影を披露した北斗晶
北斗は「すーちゃん 【キューピー3分クッキング】にどハマり中」（原文ママ）とつづり、孫のために人形をネットで購入したことを報告。番組のテーマ曲を携帯で流すと「ノリノリ」とうれしそうに反応するという。
また、テーマ曲について「キューピーの曲だと思ってたら…『おもちゃの兵隊のマーチって曲だって初めて知った〜」（原文ママ）と告白。フォロワーに向けて「皆さん、知ってましたか!?」と問いかけた。
投稿では、番組に夢中になっているとみられる様子の寿々ちゃんの横顔ショットを披露。コメント欄には「すーちゃん可愛い」「大きくなりましたね」「うちの子も1、2歳のとき3分クッキング大好きでした」「す〜ちゃんも北斗さんのようにお料理上手になるの決定ですね」など、温かな声が寄せられている。
