ファミリーマート、大谷翔平の活躍で「おにぎり」50円割引きクーポン配布 WBC初戦の3・6より『大谷選手ファミマおむすび割』スタート
ファミリーマートは、同社のおむすびアンバサダーを務める大谷翔平（ロサンゼルス・ドジャース）が活躍するとおにぎりが割引になる“お得”なキャンペーン『大谷選手ファミマおむすび割2026』を6日より実施する。
【写真】通常よりも約1.5倍のボリューム！「大きなおむすび」シリーズから新商品も発売
◆大谷がホームランを打つor勝利投手になると「おにぎり」割引クーポンを発行
本キャンペーンは、昨シーズンに続く2年連続の開催。昨シーズンは、二刀流として完全復活を遂げた大谷の目覚ましい活躍も相まって、期間中に累計58万枚もの割引クーポンを発行するなど、反響を呼んだ。
今シーズンは、2026年に大谷が出場する公式試合が対象。大谷がホームランを打つ、または勝利投手になると、試合終了後にファミマ公式Xアカウント（@famima_now）で、おにぎりの50円引きクーポンを各試合、先着1万枚配布する。
キャンペーン期間は、6日〜最長11月2日までを予定（※『第6回ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）』も公式試合に含まれる）。1試合で2本以上ホームランを打った場合、また1試合で勝利投手と本塁打を同時に達成した場合でも、配布する割引クーポンは1万枚となる。
クーポンは1会計で1枚のみ利用可能。クーポン1枚でおにぎり1点が割引となる。なお、他のセール・割引券・引換券との併用はできない
◆あわせて「大きなおむすび」シリーズから3商品が新発売
あわせて3日からは、おむすび界のドリームチーム『新生、おむすびJAPAN。』キャンペーンも全国の店舗で始動。
通常の手巻おむすびの約1.5倍のボリューム（※定番手巻おむすび5品の規格重量との比較）で支持される「大きなおむすび」シリーズから、『大きなおむすび 明太子と鮭マヨネーズ』（345円）、『大きなおむすび マヨたま肉そぼろ』（345円）、『大きなおむすび 昆布とツナマヨネーズ』（320円 ※すべて税込み）の3商品を3日より新発売する。
さらに、定番おにぎりの中具を価格は据え置きで約1.5倍に増量する企画も実施。第1弾として『手巻 シーチキンマヨネーズ』と『手巻 真昆布』（※ともに税込198円）の2商品を、3日〜9日までの期間限定で発売する。
