JO1・INIら輩出『日プ』第4弾『日プ新世界』、ポップアップ開催決定 制服展示＆巨大ビジュアルも
サバイバルオーディション番組『PRODUCE 101 JAPAN』（通称『日プ』『日本版プデュ』）第4弾『PRODUCE 101 JAPAN新世界』（通称『日プ新世界』）のポップアップ『PRODUCE 101 JAPAN 新世界POP UP』が、12日から東京・SHIBUYA TSUTAYA 1Fで開催されることが発表された。
【集合ショット】圧巻！お披露目された『PRODUCE 101 JAPAN 新世界』練習生
POP UPでは、多くのK-POPアイドルが愛用する韓国の人気セルフ写真館「HARUFILM(ハルフィルム)」が登場。番組オリジナルフレームで、推しの練習生と一緒に撮影できる特別な体験を提供する。また、SHIBUYA TSUTAYA 1Fの広大なスペースを活用し、練習生82名のコンセプトフォトを用いた巨大ビジュアルや、番組内で実際に着用されている制服4種を展示。会場内では、MVやティザー映像が大型ビジョンで放映され、オーディションの熱狂を五感で体感できる。
また、限定グッズを販売するほか、購入者特典としてヘアケアブランド「&PAIR シャンプー／ヘアトリートメント」の1dayお試しパウチを数量限定で配布する。
今回のPOP UPは、日本から世界へ羽ばたく練習生たちの個性をいち早く間近で感じられる、国民プロデューサー&SEKAIプロデューサー必見の機会となる。
『PRODUCE 101 JAPAN』（通称『日プ』『日本版プデュ』）は2019年の第1弾を皮切りに3シリーズが制作され、JO1、INI、ME:Iらを輩出した。『日プ新世界』は「新世界の扉を開くグローバルボーイズグループ誕生」を掲げ、全世界から参加者を募集。シリーズ初のグローバルオーディションとして、国籍と出身地を問わず応募が可能となった。デビュー組は、日韓同時デビューとなる。
Leminoにて3月26日午後9時から無料配信されるほか、CJ ENMのグローバルK-POPコンテンツプラットフォーム「Mnet Plus」にてグローバル配信もされる。
国民プロデューサー代表はディーン・フジオカ、SEKAIプロデューサー代表はチェ・スヨン（少女時代）、トレーナーは安達祐人、KAITA、川畑要、Kevin Woo、仲宗根梨乃が務める。
