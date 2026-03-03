パリ在住・杏「ついに…」 喜びあふれる報告に祝福の声続々「ワクワク!!」「凄いなぁ」「楽しみですね〜」
俳優の杏（39）が2日、自身のインスタグラムを更新。エッセイ本出版を記念したファンミーティングの開催を発表し、反響が集まっている。
【写真】「実現がついに可能に!!」手書きイラストで報告した杏
杏は「本のイベントやります!! in Paris」と書かれたイラストなどを複数枚アップし「と、いうわけで 初のパリでのイベントとなります！色んな人のお力を賜り、会場もサイトもお借りすることができてついに開催する運びとなりました…」と報告した。
3月18日に9年ぶりとなるエッセイ本を2冊発売する杏。内容は、2冊とも2019年から2025年あたりでの“パリでのエピソード”とのことで、「パリで何かしたいな」と思い、「色々な方々のご尽力により 実現がついに可能に!!」と喜びを伝えている。
3月22日に開催するというイベントは、「パリでのイベントも自分から企画するイベントも初となります」「サイン本も オリジナル特製グッズも いろいろ用意しています…お楽しみに!!」と伝え、さらに東京でのイベントも開催すると予告した。
この報告に、ファンからは「凄いなぁ」「企画…なんだろ？いつもながらその行動力に感嘆しています」「嬉しいお知らせありがとうございます」「楽しみですね〜」「行ける方々ウラヤマシイ」「ワクワク!!」などの反響が集まっている。
