アメリカとイスラエルの軍事行動について、高市首相は、野党側から「国際法違反ではないか」と認識を問われています。中継です。

およそ2週間後にワシントン訪問を控えた高市首相としては、トランプ大統領を刺激したくないのも本音です。そこを突くように野党側は、3日も再三追及しました。

中道改革連合・ 浜地雅一議員「今回の米軍の行動については法的評価を行うべきであろうと、 そのように思っております」

高市首相「トランプ大統領に対しても今回のイランの問題についても 率直に話をしてきます。今しばらくこれは時間をいただかないと、現段階で法的な評価ができるというものではないと考えております」

野党側は、今回の軍事行動が、国連憲章が禁じる先制攻撃にあたるのではと、高市総理に迫っています。

ただ、ある外務省幹部は「日本だけではなくG7の多くの国が法的評価をしていない」と指摘しています。

また政府関係者も、「アメリカに対して、日本が法的評価をする外交的メリットはない」とも話しています。

別の外務省幹部は、日本がイランと良好な外交関係を構築してきたことを踏まえ、「一方に寄ると外交の手足を縛ってしまう」としています。

一方、高市首相はエネルギー供給への不安が出ていることについて、「電気・ガス料金は直ちに上昇することはないと考えている」と述べました。

その根拠として、料金は燃料の2か月から4か月前の輸入価格で決まる仕組みを挙げています。