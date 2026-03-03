セブン-イレブン、朝限定「おにぎり・寿司」スーパーセールを開催 3・5から3日間
セブン-イレブンは3月5日から7日までの3日間、午前5：00から午前11：00限定で『おにぎり・寿司SUPER SALE』を実施。対象商品を特別価格で販売する。
【画像】3日より順次発売となる新商品『旨さ相盛おむすび高菜と明太子』
セールでは、通常価格（税抜）に応じて割引後の価格が設定される。税抜179円までの商品は100円（税込108円）、税抜180円〜239円の商品は150円（税込162円）、税抜240円〜359円の商品は200円（税込216円）で販売する。なお、税抜360円（税込388.80円）以上の商品は対象外となる。
対象は店内で販売するおにぎりと寿司。セブンミール商品も対象に含まれる。一方、冷凍ケース内の商品は対象外。
割引はセブン‐イレブン標準価格（税抜）からの値引きとなる（※セール中に発売する新商品は、セール終了後の税抜販売予定価格からの値引きとなる）。全国で実施するが、北海道は対象外。また、地域によって価格が異なる場合がある。
■ほか注意事項
※「エコだ値」はセール値引き後価格（税抜）からの値引きとなる。ただし、「エコだ値」◯◯％引きはセール値引き前の税抜価格を基準として計算する。
※在庫切れ、取り扱いのない場合もある。
※商品名・価格・商品パッケージは異なる場合がある。
※価格に＊マークが付いているものは軽減税率対象商品。
※クーポンとの併用は可能。
※店舗で実施しているセール、キャンペーンは7NOWアプリ／WEBサイトでは対象外となる。
※7NOWアプリ／WEBサイトで実施しているセール、キャンペーンは店頭では対象外となる。
