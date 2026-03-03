DAIGO、朝ドラ『ばけばけ』出演に妻・北川景子もSNSで“反応” クランクアップ時には「BSG」と“DAI語”でユーモアたっぷりにあいさつ

DAIGO、朝ドラ『ばけばけ』出演に妻・北川景子もSNSで“反応” クランクアップ時には「BSG」と“DAI語”でユーモアたっぷりにあいさつ