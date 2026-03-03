DAIGO、朝ドラ『ばけばけ』出演に妻・北川景子もSNSで“反応” クランクアップ時には「BSG」と“DAI語”でユーモアたっぷりにあいさつ
ミュージシャンのDAIGOが、3日放送のNHK連続テレビ小説『ばけばけ』（月〜土 前8：00 NHK総合ほか）の第107回への出演で“朝ドラデビュー”を果たし、反響を呼んだ。ドラマの公式Xでは、同日朝の放送後にDAIGOのクランクイン＆クランクアップ時の様子を動画で紹介。これには、DAIGOの妻で俳優・北川景子もリポストで反応した。
【動画・写真】「BSG」“DAI語”であいさつするクランクアップ時の様子／キャスト陣と“うぃっしゅポーズ”を決めるDAIGO
本作は、松江で生まれ育ったヒロイン・松野トキ（高石あかり ※高=はしごだか）がつまずきながらも前向きに生きていき、世界を転々とした末に日本にたどり着いた外国人の英語教師と出会い、“怪談好き”という共通点から次第に心を通わせていく。「怪談」を愛し、外国人の夫と共に、何気ない日常の日々を歩んでいく夫婦の物語。
朝ドラ初出演となるDAIGOが演じたのは、トキを診察する医師・薮井。人柄の良い、町医者だが、蛇と蛙からは“ヤブ医者”と呼ばれている。
なお、『ばけばけ』には、妻の北川も雨清水タエ役で出演しており、同じシーンでの共演はないが夫婦そろって“朝ドラ俳優”となった。
DAIGOは、自身のXで「人生初のTB 妻のバーター！藪医者の藪井さん！出番は大河の30秒を超える44〜45秒!!おトキさん、司之介さん、フミさんにも会えて、ヘブン先生にも会えて感動」「そしておタエさんありがとう笑」（※DAIGOは1月4日放送の大河ドラマ『豊臣兄弟！』第1回に斎藤義龍役で出演）と、ユーモアたっぷりに感謝を記している。
放送後には、ドラマの公式Xで撮影現場での様子が公開され、クランクアップの際には「BSGで。『ばけばけ・最後まで・頑張ってください！』ありがとうございました！」と“DAI語”を交えてあいさつする様子が紹介された。
【動画・写真】「BSG」“DAI語”であいさつするクランクアップ時の様子／キャスト陣と“うぃっしゅポーズ”を決めるDAIGO
本作は、松江で生まれ育ったヒロイン・松野トキ（高石あかり ※高=はしごだか）がつまずきながらも前向きに生きていき、世界を転々とした末に日本にたどり着いた外国人の英語教師と出会い、“怪談好き”という共通点から次第に心を通わせていく。「怪談」を愛し、外国人の夫と共に、何気ない日常の日々を歩んでいく夫婦の物語。
なお、『ばけばけ』には、妻の北川も雨清水タエ役で出演しており、同じシーンでの共演はないが夫婦そろって“朝ドラ俳優”となった。
DAIGOは、自身のXで「人生初のTB 妻のバーター！藪医者の藪井さん！出番は大河の30秒を超える44〜45秒!!おトキさん、司之介さん、フミさんにも会えて、ヘブン先生にも会えて感動」「そしておタエさんありがとう笑」（※DAIGOは1月4日放送の大河ドラマ『豊臣兄弟！』第1回に斎藤義龍役で出演）と、ユーモアたっぷりに感謝を記している。
放送後には、ドラマの公式Xで撮影現場での様子が公開され、クランクアップの際には「BSGで。『ばけばけ・最後まで・頑張ってください！』ありがとうございました！」と“DAI語”を交えてあいさつする様子が紹介された。