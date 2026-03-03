「春季教育リーグ、ハヤテ（降雨中止）阪神」（３日、ちゅ〜るスタジアム清水）

春季教育リーグの今季初試合は雨天中止となった。登板予定だった伊藤稜らはブルペン投球で調整した。梅野、木浪、糸原、植田、岩貞ら実績組も帯同した。

平田２軍監督の一問一答は以下の通り。

−試合が雨天中止になった。

「残念だなぁ。今はゲームをやることが一番選手たちの調子を上げたり、いろんな課題が出て、良いんだけど。もうこれはしょうがない。今日はこんな冷えてたし」

−投げる予定だった投手はブルペンで投げた。

「そうそう。もうやっぱりそこはブルペンで調整するしかないんでね。そこは抜かりなくっていうか、ゲームになって、いい結果残せるように。選手たちしっかりやってますけどね」

−開幕１軍に向けてアピールをしないといけない選手にとって雨天中止は痛手。

「もうこれはしゃあないもん。だから、また明日は天気良さそうだし。明日に向けてしっかり準備をして。ゲームで、どういうアピールっていうかね、結果が出るか、また楽しみだよ」

−梅野、木浪、糸原と実績ある野手も帯同している。

「彼らはやっぱりそういう打席に立ってというところでね。今、上の方もね、野手が多いんで。そういうところで、こっちでちょっと打席をたくさん立つっていうことだからね」

−実績組の帯同は状態を上げることが目的。

「もちろん、もちろん。それはもう上げていかないことにはね。そういうわけにはいかないんで。もちろん、そういう状態を上げていくっていうのが一番の目的だよな」

−１軍は日本代表と試合を行う。刺激に。

「テレビで放送もあるでしょ。やっぱこういう時はね。夜に上（１軍）の試合をテレビでゆっくりね、見さしてもらって。昨日全然情報が入ってこなかったから。今日はゆっくり試合見れるんで、そういった意味ではまたいい勉強になるわ」