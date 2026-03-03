初代タイガーマスク主宰の「ストロングスタイルプロレス」は3日、「ストロングスタイルプロレスVol.38―初代タイガーマスク45周年記念プレ大会―」の追加対戦カードを発表した。

SSPW女子タッグ選手権試合60分1本勝負は王者組のジャガー横田（ワールド女子プロレス・ディアナ）、藪下めぐみ（フリー）組にSAKI（COLOR’S）、網倉理奈（COLOR’S）組が挑戦する。

王者組のジャガーは「常に私は全力で闘います。ジャガー横田の試合をするだけです」と言えば、藪下も「今年もストロングプロレスに参戦出来ること光栄に思います。SAKI選手 網倉選手久しぶりの対戦2人とも元気パワフルな選手、どんな試合になるか楽しみです。後楽園ホール54歳の誕生を迎えてのタイトル戦まだまだ動けることを証明してジャガーさんとタイトル防衛します」とベルト死守を誓う。挑戦者組のSAKIは「こんにちは！COLOR’SキャプテンのSAKIです。この度、同じくCOLOR’Sの網倉とSSPW女子タッグ王座へ挑戦させていただけることになりました！。2023年初代王者決定トーナメントで経験した初戦敗退という大変悔しい思いを忘れていません。挑戦させていただけるということは！あのベルトに近づけたと認めていただいたとのだと思っています。近づけただけじゃない。私たちがチャンピオンになってベルトを持ち帰らせていただきます」とベルト奪取を誓い、網倉も「久しぶりに参戦させて頂きます！COLOR’Sの網倉理奈です！約2年前、自分のケガでストロングスタイルプロレスさんを欠場してしまい、悔しい思いがありました。欠場時の悔しさもエネルギーに、今回はより気合が入っています。同じCOLOR’SチームのキャプテンであるSAKIさんと組ませていただきタッグベルトに挑戦。2年前、1年前の自分とは全く違う自信があります。全身全霊、誠心誠意、ぶつかり、暴れます！」とコメント。

また、タッグマッチ30分1本勝負はSareee（フリー）叶ミク（T−Hearts）と伊藤薫（伊藤道場）、志真うた（伊藤道場）が対戦する。

伊藤は「今回ストロングスタイル後楽園大会に参戦させていただくことが決まりました。伊藤道場の伊藤薫です。初めましてのお客様が多い印象がありますが、対戦相手にSareeeがいると言うことで女子プロレスの凄いところが見せれるんじゃないかなと楽しみにしております。全試合の中で1番印象に残る試合になるよう頑張りますので、応援よろしくお願い致します」と言えば、志真は「2度目の参戦となります、伊藤道場志真うたです。自分の師匠である伊藤薫選手とのタッグでの参戦、対角には姉弟子であるSareee選手と、練習をともにしている仲間であり何としても追いつきたい存在である叶ミク選手。この御三方と同じリングに立たせていただくということは、自分にとって大きなチャンスであり試練でもあります。今できること全てで思いっきりぶつからせていただきます。よろしくお願いいたします」と意気込んでいた。