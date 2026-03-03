◇強化試合 侍ジャパン―阪神（2026年3月3日 京セラD）

5日開幕のワールド・ベースボール・クラシック（WBC）で連覇を狙う野球日本代表「侍ジャパン」は3日、京セラドームで阪神と強化試合を行う。本大会前の最後の実戦の場となる同戦を前に、井端弘和監督（50）が会見を行った。

井端監督は打順について「最後の試合なので良い形で終わりたい。最後明るくじゃないですけど、プラスアルファできたらいいなと思います。1、2番だけは変えてみようかなと思いますけど、それが全てじゃないですし、2試合を踏まえてまた本番は変える可能性があるかなと思います」と語った。その狙いについては「どのように変わるかは見たいという、慣れて1番を打っているというのもありますので、その雰囲気は確認したいなと思います」と大谷を「1番・DH」で起用することを明かした。

また、前日に合流した岡本和真内野手（ブルージェイズ）は「5番で。期待しかないので、中軸を打ってもらうわけですから、良いところでというふうに思っていますし、大会通じて頑張ってもらうだけかなと思います」と期待を寄せた。

大谷は2日のオリックス戦では「2番・DH」で先発出場したものの、3打数無安打で途中交代した。

【阪神戦の先発オーダー】

1番・DH 大谷 翔平

2番・右翼 近藤 健介

3番・中堅 鈴木 誠也

4番・一塁 村上 宗隆

5番・三塁 岡本 和真

6番・左翼 吉田 正尚

7番・二塁 牧 秀悟

8番・遊撃 源田 壮亮

9番・捕手 中村 悠平

先発投手 郄橋 宏斗