【侍ジャパン】井端弘和監督「1、2番だけは変えてみようかと」 大谷翔平は「1番・DH」 岡本は5番
◇強化試合 侍ジャパン―阪神（2026年3月3日 京セラD）
5日開幕のワールド・ベースボール・クラシック（WBC）で連覇を狙う野球日本代表「侍ジャパン」は3日、京セラドームで阪神と強化試合を行う。本大会前の最後の実戦の場となる同戦を前に、井端弘和監督（50）が会見を行った。
井端監督は打順について「最後の試合なので良い形で終わりたい。最後明るくじゃないですけど、プラスアルファできたらいいなと思います。1、2番だけは変えてみようかなと思いますけど、それが全てじゃないですし、2試合を踏まえてまた本番は変える可能性があるかなと思います」と語った。その狙いについては「どのように変わるかは見たいという、慣れて1番を打っているというのもありますので、その雰囲気は確認したいなと思います」と大谷を「1番・DH」で起用することを明かした。
また、前日に合流した岡本和真内野手（ブルージェイズ）は「5番で。期待しかないので、中軸を打ってもらうわけですから、良いところでというふうに思っていますし、大会通じて頑張ってもらうだけかなと思います」と期待を寄せた。
大谷は2日のオリックス戦では「2番・DH」で先発出場したものの、3打数無安打で途中交代した。
【阪神戦の先発オーダー】
1番・DH 大谷 翔平
2番・右翼 近藤 健介
3番・中堅 鈴木 誠也
4番・一塁 村上 宗隆
5番・三塁 岡本 和真
6番・左翼 吉田 正尚
7番・二塁 牧 秀悟
8番・遊撃 源田 壮亮
9番・捕手 中村 悠平
先発投手 郄橋 宏斗