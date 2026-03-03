「にじさんじ遊び王3」賞金100万円を手にするのは？大喜利・歌・ライバーものまね…予測不能の事態に
【モデルプレス＝2026/03/03】にじさんじの人気VTuberによるバラエティ「にじさんじ人気VTuber大集結！THE遊び王決定戦 Season3」の第3話が、3月3日17時よりDMM TVにて配信を開始した。
「にじさんじ」運営、VTuber“なりすまし”人物特定＆和解発表
第1話で「オニごっこ」、第2話で「かくれんぼ」と、限界ギリギリのガチバトルを繰り広げてきたにじさんじのVTuberたち 。ラストを飾る最終第3話のゲームは、広大なビル全体を舞台にした「宝探し」。30分間の一本勝負で、ビル全域に隠されたカプセルを捜索し、そのレア度に応じたポイントを競っていく。さらに今回は、これまで封印されていた地下1階の新エリア「廃墟」がついに解放。鍵を探して「宝箱」を開ける新要素も加わり、難易度や戦略性も過去最高レベルに。度重なる激闘でボロボロになり始めたメンバーたちだが、果たして賞金100万円を手にするのは、一体どちらのチーム？
効率重視で二手に分かれる「フレン軍」に対し、全員で地下から一気に攻め上がる脳筋（？）スタイルの「剣持軍」。いきなり対照的な動きを見せる両チームだが、見つけたカプセルの中身は一筋縄ではいかないヤバいものばかり。ポイント獲得のチャンスかと思いきや、大喜利、歌、ライバーものまね、魂の叫び、さらには過酷な罰ゲームまでがランダムに飛び出す予測不能の事態に。MCの夢追翔、リゼ・ヘルエスタによる容赦ないジャッジも冴えわたり、ビル内は爆笑と悲鳴が入り混じるカオスな状況へ突入する。
数多くのカプセルを奪取し、シリーズ皆勤賞の貫禄を見せつける「剣持軍」リーダー、剣持刀也。一方、けん玉に大苦戦して盛大に足止めを食らう「フレン軍」リーダー、フレン・E・ルスタリオ。さらには、なぜかこの緊急事態に「チーム朝礼」を開催するハメになる叢雲カゲツなど、個性とチームの絆がこれでもかと炸裂。個性が爆走しすぎた結果、爆笑と悲鳴が入り混じるかつてない回が誕生した。笑いと感動がノンストップで押し寄せる究極のフィナーレとなっている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
「にじさんじ」運営、VTuber“なりすまし”人物特定＆和解発表
◆「にじさんじ遊び王3」優勝チーム決定
第1話で「オニごっこ」、第2話で「かくれんぼ」と、限界ギリギリのガチバトルを繰り広げてきたにじさんじのVTuberたち 。ラストを飾る最終第3話のゲームは、広大なビル全体を舞台にした「宝探し」。30分間の一本勝負で、ビル全域に隠されたカプセルを捜索し、そのレア度に応じたポイントを競っていく。さらに今回は、これまで封印されていた地下1階の新エリア「廃墟」がついに解放。鍵を探して「宝箱」を開ける新要素も加わり、難易度や戦略性も過去最高レベルに。度重なる激闘でボロボロになり始めたメンバーたちだが、果たして賞金100万円を手にするのは、一体どちらのチーム？
◆「にじさんじ遊び王3」究極のフィナーレへ
数多くのカプセルを奪取し、シリーズ皆勤賞の貫禄を見せつける「剣持軍」リーダー、剣持刀也。一方、けん玉に大苦戦して盛大に足止めを食らう「フレン軍」リーダー、フレン・E・ルスタリオ。さらには、なぜかこの緊急事態に「チーム朝礼」を開催するハメになる叢雲カゲツなど、個性とチームの絆がこれでもかと炸裂。個性が爆走しすぎた結果、爆笑と悲鳴が入り混じるかつてない回が誕生した。笑いと感動がノンストップで押し寄せる究極のフィナーレとなっている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】