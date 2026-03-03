新米バイヤーイチ推しは“紅白グルメ” 海鮮からスイーツまで限定グルメ目白押し 北海道物産展
今回も楽しみなグルメがいっぱいです。名古屋のデパートで始まった「春の北海道物産展」。初めて担当した「新米バイヤー」にイチ推しを聞いてきました。
「きょうから始まった『春の大北海道展』。海鮮からスイーツまで限定グルメが目白押しです」（石神愛子アナウンサー）
今回で20回目となる「春の大北海道展」。
海鮮弁当からあま～いスイーツまで、15日間で90店以上の店舗が集まります。
年に2回の大人気イベントは、入社5年目のバイヤー、齊藤駿さんが担当しました。
これまでメ～テレに何度か登場「北海道大好き」バイヤーの福岡さんからバトンタッチ。若手ならではの目線でお店を厳選しました。
「SNS映え、媒体映えするような商品や初めて出店するような店舗に、声をかけて媒体全体を彩ってもらった。20回記念なので、お客さんに楽しんでもらって、北海道展をもっと盛り上げられたらなと」（春の大北海道展 バイヤー 齊藤駿さん）「二日で10杯くらい食べて、その中でダントツにおいしかった」
今回のキーワードは、記念すべき20回目の開催ということで「紅白」グルメ。
まずは――
「ダックラーメンエイジ。東海地区初出店の店。二日で10杯くらい食べたが、その中でダントツにおいしかったので」（齊藤さん）
鴨やアサリの出汁をベースにした「しろ」の白湯スープに北海道産の「あかい」エビのパウダーと合わせた濃厚な味噌ラーメンです。
物産展の「海鮮」といえば、お弁当で味わうイメージですが、こちらの店では、カウンターの前で握りたてのお寿司をいただくこともできます。
もちろん、スイーツも盛りだくさん。
バイヤーの齊藤さんイチオシは、東海地区初出店の「ニセコメイプルバター」。
バターが香るパイ生地にナッツがトッピングされた
現地・札幌の店舗でしか手に入れることができない逸品です。