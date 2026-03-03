メ～テレ（名古屋テレビ）

今回も楽しみなグルメがいっぱいです。名古屋のデパートで始まった「春の北海道物産展」。初めて担当した「新米バイヤー」にイチ推しを聞いてきました。

「きょうから始まった『春の大北海道展』。海鮮からスイーツまで限定グルメが目白押しです」（石神愛子アナウンサー）

今回で20回目となる「春の大北海道展」。

海鮮弁当からあま～いスイーツまで、15日間で90店以上の店舗が集まります。

年に2回の大人気イベントは、入社5年目のバイヤー、齊藤駿さんが担当しました。

これまでメ～テレに何度か登場「北海道大好き」バイヤーの福岡さんからバトンタッチ。若手ならではの目線でお店を厳選しました。

「SNS映え、媒体映えするような商品や初めて出店するような店舗に、声をかけて媒体全体を彩ってもらった。20回記念なので、お客さんに楽しんでもらって、北海道展をもっと盛り上げられたらなと」（春の大北海道展 バイヤー 齊藤駿さん）

「二日で10杯くらい食べて、その中でダントツにおいしかった」

今回のキーワードは、記念すべき20回目の開催ということで「紅白」グルメ。

まずは――

「ダックラーメンエイジ。東海地区初出店の店。二日で10杯くらい食べたが、その中でダントツにおいしかったので」（齊藤さん）

鴨やアサリの出汁をベースにした「しろ」の白湯スープに北海道産の「あかい」エビのパウダーと合わせた濃厚な味噌ラーメンです。

物産展の「海鮮」といえば、お弁当で味わうイメージですが、こちらの店では、カウンターの前で握りたてのお寿司をいただくこともできます。

もちろん、スイーツも盛りだくさん。

バイヤーの齊藤さんイチオシは、東海地区初出店の「ニセコメイプルバター」。

バターが香るパイ生地にナッツがトッピングされた

現地・札幌の店舗でしか手に入れることができない逸品です。