◆ＷＢＣ強化試合 阪神―日本（３日・京セラドーム大阪）

侍ジャパンのブルージェイズ・岡本和真内野手（２９）が阪神との強化試合に５番・三塁でスタメン出場する。侍合流後、初実戦。井端監督は「期待しかないので。中軸を打ってもらうわけですから。良いところでというふうに思っていますし、大会を通じて頑張ってもらうだけかなと思います」と話した。

１日に帰国したばかりで、前日２日の強化試合は時差ぼけなどのコンディションを考慮をして出場なし。井端監督は３日の阪神戦からの出場を明言していた。

巨人からメジャー挑戦１年目の岡本は２月はフロリダ州ダンイーデンのチームキャンプで調整。オープン戦４試合で、打率３割３分３厘、１本塁打、４打点をマークするなど、順調に準備を進めてきた。２日に取材対応し、「痛いところもないですし、実戦も出れた。体調はいいです」と語っていた。

前回２３年大会は準々決勝イタリア戦の３ラン、米国との決勝戦でソロアーチを放つなど大活躍。打率３割３分３厘、７打点の好結果を残した。今大会は正三塁手として期待されている。