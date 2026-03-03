◆ＷＢＣ強化試合 阪神―日本（３日・京セラドーム大阪）

侍ジャパンのドジャース・大谷翔平投手（３１）が３日、強化試合・阪神戦に「１番・ＤＨ」で名を連ねた。代表では自身初の１番起用。メジャー組の出場が解禁となった前日のオリックス戦は「２番・ＤＨ」で出場も、３打数ノーヒット。日本ハム・北山が大谷の指令で考案した新パフォーマンス「お茶ポーズ」の披露にも注目が集まる。

大谷は前日のオリックス戦では、レフトスタンドから日本ハム時代の応援歌が流れる“粋な演出”の中、フルスイングを連発。だが外野フライ２本と空振り三振の３打数無安打だった。実戦は２月２１日（日本時間同２２日）のエンゼルスとのオープン戦以来。井端監督は「何も心配していない。日本に来て投手の球を（見るのが）１週間くらい空いていた。良い形で試合を終えて本番を迎えてくれれば」と全幅の信頼を寄せる。

大谷の打順を巡っては、強化試合２戦で１番と２番をテストする見込みで、オリックス戦では２番で結果は残せなかったが、この日は１番でスタメンに名を連ねた。ドジャースでは主に１番打者を任され、球団初のワールドシリーズ連覇に導くなど、ＭＶＰ４度を誇るメジャー屈指のリードオフマンが、“リベンジ”を狙う。

また、チームでは大谷が“指令”を出し、日本ハム・北山が考案した新パフォーマンス「お茶ポーズ」がお披露目された。右手で円筒形のものを持つような形を作り、左手は“底”を支えるようにしてクルクルと回すようなしぐさを２回した後、飲むようなしぐさをみせるもの。大谷から「セレブレーションを決めて発表しろ」と無茶ぶりされ、「眠れないくらい考えました。世界と戦うので日本の伝統文化がいいと思って、京都出身なので。大谷さんもお茶のメーカーのＣＭに出ていたので」と考え出した。だが、忘れる選手も続出し、大谷からは「やっぱりダメだ、明日もう１回」とダメ出し。だが、北山は「大谷さんがベース上でやってくれたら、一気に広まると思う」と、頼れる先輩に期待していた。

ブルージェイズの岡本和真内野手（２９）は「５番」で侍ジャパン合流後初出場。１日の夕方に帰国したため、２日はコンディション調整を優先させて試合を欠場し、村上、吉田と同組でフリー打撃を行って２１スイングで４本のサク越えを放っていた。

井端弘和監督はオーダーについて「１、２番は変えてみようかなと思う」とした上で、「本番に向けてまた変えるかもしれない」と含みを持たせた。１番・大谷については「慣れているのもあるので、その雰囲気は確認したい」とした。

◆侍ジャパン スタメン

１（指）大谷

２（右）近藤

３（中）鈴木

４（一）村上

５（三）岡本

６（左）吉田

７（二）牧

８（遊）源田

９（捕）中村

（投）高橋