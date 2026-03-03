「XREAL One」

XREALは、自社開発チップを搭載した「XREAL One」などのARグラスとアクセサリを特別価格で提供する「新生活応援セール」を、3月9日23時59分までの期間限定で実施している。直販サイトとAmazon、取り扱い販売店が対象。編集部が3日12時15分にAmazonを確認したところ、XREAL Oneは通常62,980円から11％ OFFの55,980円だった。

XREAL Oneは、自社開発チップ「XREAL X1」を搭載したモデルで、グラス単体で3DoFに対応しているのが特長。“Sound by BOSE”のスピーカーも搭載している。

その上位モデルで、視野角を拡げた「XREAL One Pro」もセール対象で、通常価格から10％ OFFの76,480円に値下げされている。そのほか「XREAL Air 2 Pro」25％ OFFの40,480円となっている。

アクセサリはスマートフォン型のAndroidデバイス「XREAL Beam Pro」がセール。Wi-Fi版は6＋128GBモデルが15％ OFFで25,200円、8＋256GBモデルも15％ OFFの30,580円、5G版(8＋256GB)は20％ OFFの34,540円だった。

XREAL Beam Proは「スマホのようなARコンピューティングデバイス」を謳うアクセサリ。Android 14ベースのnebulaOSを搭載し、Google Playストアのアプリを楽しめるほか、デュアルカメラによる3D静止画/動画撮影などが可能。USB-Cポートを2基備えるため、XREAL Beam Proを充電しつつ、ARグラスを使用できる。

※セール開催・内容・価格等は、予告なく変更となる場合があります。正確な情報は、販売ページでご確認ください