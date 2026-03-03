◆ＷＢＣ強化試合 阪神―日本（３日・京セラドーム大阪）

侍ジャパンのドジャース・大谷翔平投手（３１）が３日、「２０２６ ＷＢＣ 東京プール ｐｒｅｓｅｎｔｅｄ ｂｙ ディップ」の強化試合・阪神戦に「１番・ＤＨ」で出場する。メジャー勢の出場が解禁された２日のオリックスとの強化試合では２番で出場し、３打数無安打。この日はドジャースでは定位置の１番に入った。

ブルージェイズの岡本和真内野手（２９）は５番で侍ジャパン合流後初出場。１日の夕方に帰国したため、２日はコンディション調整を優先させて試合を欠場し、村上、吉田と同組でフリー打撃を行って２１スイングで４本のサク越えを放っていた。

メジャー勢の野手５人がスタメンで出場するのは侍ジャパン史上初。井端弘和監督はオーダーについて「１、２番は変えてみようかなと思う」とした上で、「本番に向けてまた変えるかもしれない」と含みを持たせた。１番・大谷については「慣れているのもあるので、その雰囲気は確認したい」とした。

◆侍ジャパン スタメン

１（指）大谷

２（右）近藤

３（中）鈴木

４（一）村上

５（三）岡本

６（左）吉田

７（二）牧

８（遊）源田

９（捕）中村

（投）高橋

井端監督の試合前一問一答は以下。

―試合で確認したいこと

最後の試合なので良い形で終わりたいなとは思いますけど、本番だとプレッシャーかかるので、かからない最後なので、明るくじゃないですけど、それもプラスアルファでできたらいいかなと思います。

―打順は

とりあえず１、２番だけは変えてみようかなと思いますけど、それが全てじゃないですし、２試合を踏まえてまた本番は変える可能性があるかなと思います。

―１番の狙い

どのように変わるかは見たいという、慣れて１番を打っているというのもありますので、その雰囲気は確認したいなと思います。

―山本については

柱で考えていますし、山本投手とはコーチ時代にプレミア、オリンピックとやらせてもらいましたし、必ずここというところに投げてくれて良い結果を出してくれているので、今回もやってくれると思っています。

―岡本の打順、起用について

５番で。期待しかないので、中軸を打ってもらうわけですから、良いところでというふうに思っていますし、大会通じて頑張ってもらうだけかなと思います。

―能見コーチと吉見コーチのベンチとブルペン担当を入れ替え

ずっと交互にやっていますし、本番に向けてこれから話し合おうかなと思っていますけど、そんな感じです。