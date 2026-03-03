買い物なしで作れるおやつレシピに注目！2月に最も読まれた「スイーツ」の記事は？【月間ランキングTOP5】

手軽なおやつレシピが複数ランクイン。「スイーツ」の人気記事は？

クックパッドニュースでは「スイーツ」にまつわる様々なお役立ち記事を配信しています。多くの記事の中で、2026年2月に特に注目度が高かったTOP5をご紹介！少ない材料で作れるクッキーや、牛乳で手軽に作れるおやつレシピがランクインしていました。

ランキング5位は、冬が旬のレモンを使ったパウンドケーキの記事でした。生地の準備はたったの10分、あとはオーブンにおまかせ！レモンの皮のすりおろしと絞り汁をダブルで入れることで、爽やかな香りが引き立ちます。手土産にもおすすめですよ。



第4位：卵もバターも不要！材料3つのサクほろクッキー

卵もバターも使わず、家にある材料3つで作れるお手軽クッキーレシピ。実際に作った方からは「想像以上にサクサクほろほろ」「この食感がやみつきに」と、簡単なのに食感が最高と絶賛の声が続々届いています。買い物に出かけなくても、おうちでおやつ作りを楽しめますよ。



第3位：りんごで作る、重ねて焼くだけガトーインビジブル

3位にランクインしたのは、薄切りのりんごをたっぷり入れたケーキ「ガトーインビジブル」の記事でした。薄切り作業はスライサーを使えば簡単。ミルフィーユのような美しい切り口も魅力です。おうちにりんごが残っていたら、作ってみてはいかがでしょうか。



第2位：冷蔵庫の「牛乳」で作れるお手軽おやつ

生チョコ、生キャラメル、ドーナツなど、材料3つ以内で作れる「牛乳おやつ」のレシピを紹介。冬の牛乳は乳脂肪分が増えて濃くなる分、おいしいスイーツに仕上がります。飲みきれなかった牛乳の消費にもぴったりのレシピですよ。



第1位：小腹満たしに◎爆速レンチンカップケーキ

2月のスイーツ記事で最も読まれたのは、電子レンジで作るカップケーキをご紹介した記事でした。材料を混ぜてレンチンするだけで、あっという間に完成。マグカップで1人分だけ作れる手軽さも注目されていました。ココア味などアレンジも自在です。







（TEXT：菱路子）