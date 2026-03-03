◆ＷＢＣ強化試合 オリックス５―８韓国（３日・京セラドーム大阪）

韓国代表が１０安打８得点で勝利した。３本塁打の打線は破壊力十分。柳志荽（リュ・ジヒョン）監督は「残念だったことは何もない。全ての準備は終わりました」と笑顔を見せた。強化試合を終え、５日のチェコ戦からＷＢＣがスタート。「あとは東京で戦うだけ。いい試合をお見せしたい」と語った。

２回に打者一巡で一挙６点。２点を先制し、なおも２死一、三塁で１番の金倒永（キム・ドヨン）内野手が左越えに３ランを放った。２４年に韓国でトリプルスリーを達成した強打者は阪神戦に続く２戦連発。さらに一、二塁として、４番の安賢民（アン・ヒョンミン）外野手が、この回２本目の安打となる左翼線への適時二塁打でリードを広げた。

安賢民は９回に左越えソロを放ち、３安打２打点。５回には６番のシェイ・ウィットコム内野手（アストロズ）も左中間へソロを運んだ。ジャイアンツでプレーしている注目の選手、３番・李政厚外野手（イ・ジョンフ）も４回に２戦連続安打。上位打線が好調で、先発して３回無失点と好投したデイン・ダニング投手も「援護してくれて、よりアグレッシブに投げられた」と味方をたたえた。

「この勝利は次につながる」と指揮官。対戦したオリックス・岸田護監督も「本当にパワーがある打者が多く、迫力がありました」と印象を語った。