「あす大災害、だとしたら？」をテーマに「防災のワンポイント」をお伝えします。今回は「雪解けによる災害」についてです。

◇

実は雪による事故の死者数の8割以上が自宅など建物の屋根の雪下ろしなど、除雪作業中に起きた事故が原因となっています。

そういった事故を防ぐために――「必ず2人以上で」

1人での除雪作業は事故が発生した際、発見が遅れる可能性があります。家族、そしてご近所にも声をかけ必ず2人以上で行いましょう。

そして――「必ず命綱とヘルメットを」

屋根からの転落事故を未然に防ぐためにも最も重要です。低い屋根でも油断は禁物。命綱を固定し、ヘルメットはあごひもを締め、滑りにくい長靴、動きやすい服装で作業しましょう。もしもに備えて携帯電話も忘れてはいけません。

雪がやんだ後に晴れて気温が高くなる時期は屋根の雪が滑りやすくなったり、軒下で落雪の危険も増します。特に、晴れた日は注意が必要です。

高齢者の事故が多いのも特徴です。積雪の多い地域で暮らすご家族が居る方などは気兼ねせずに、声かけして作業するように伝えてあげてください。

（3月3日『news every.』より）