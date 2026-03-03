名古屋市千種区のスパイスカレー店で、“丸いティラミス”が話題です。SNSで注目を集める「ティラミスボール」は、ぷるんとした新食感とやさしい甘さが魅力。カレーの後にこそ味わいたい、新感覚イタリアンスイーツです。

■3種類のスパイスカレーが人気の店





地下鉄桜通線の吹上駅から徒歩約10分。千種区今池にある「spice Curry CFT TO ALC（コフトアルコ）」は、オリジナルのスパイスカレーが人気の店です。

カレーは油で10種類以上のスパイスを熱して、香りを引き出しながら作ります。「海老グリーンカレー」（1380円）、「バターチキンカレー」（1250円）、「ポークビンダルー」（1320円）の3種類が楽しめます。

リポート：

「彩り鮮やかです。口に入れた瞬間はビリってきますが、ココナッツの風味が包み込んでくれるので激辛ではありません」

■SNSで話題のティラミスボール





そんなスパイスカレー店で、いま注目を集めているのが「ティラミスボール（ココア）」（700円）です。



客：

「インスタで見て来ました。おいしかったです」

別の客：

「カレーによく合います」

オーナー：

「饅頭のように丸く仕上げたティラミスです」



店オリジナルのティラミスボールは、イタリア発祥のティラミスを独自の発想で丸くアレンジ。ソースが表面のパウダーで弾かれる映像がSNSで拡散され、注目を集めました。

味はココアと「ティラミスボール（抹茶）」（700円）の2種類。中にコーヒーを浸みこませたビスケットを入っていて、ひと口で2つの食感が楽しめます。



リポート：

「ココアの香りが優しい。クリームの舌触りとコーヒー風味のシロップの味わいが違うところがおもしろい」

丸いティラミスを考案したのは、オーナーの小林さん。生地は砂糖と卵黄に、マスカルポーネチーズや生クリームを合わせて作ります。丸く仕上げる方法は企業秘密です。



オーナー：

「甘すぎず、カレーを食べた後でもおいしく味わえるようにしています」



スパイスの余韻を包み込む、今池発の“丸いご褒美スイーツ”です。



2026年2月23日放送