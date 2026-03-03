どんだけ人のことバカにするんだよ…


「自分磨きなんて時間と金の無駄、マウントのための自己満足」？

子どもが生まれてから自分にかける時間もお金もなく、周囲の人々にバカにされる日々を送っていたのは太郎ママ。夫には「ブス」と罵られ、ママ友には下に見られ「美容なんて興味ないでしょ」と嫌味を言われる毎日。

しかし彼女はそんな状況をどうでもよく思い、全てを諦めていました。夫が浮気をするまでは…。

夫の不倫発覚やママ友トラブルに巻き込まれたのをきっかけに、彼女も自身の改革を目指すようになっていきます。

そんな、現状に諦めを抱いていた一人の主婦が変わっていくエピソードをお送りします。

※本記事はマルコ著の書籍『整形主婦 サレ妻の逆襲』から一部抜粋・編集しました。

夫の浮気に気づいた太郎君ママは夫が朝まで帰らなかったことをきっかけに夫を問い詰めることにしました。しかし……。

「女の家に泊まった」と夫が…


夫は悪びれもせず浮気を認め、しかも「離婚して困るのは働いてないお前」「ブスで子持ちのお前が他の男にいけるわけがない」と開き直ります。何ひとつ言い返せない太郎君ママは家を出て、泣きながらママ友の家を頼ります。

「私、キレイになれますか？」


泣きながらD君ママに状況を説明した太郎君ママ。それまでは「何をやっても無駄」と思っていましたが、自信を取り戻すために「キレイになりたい」という気持ちをD君ママに伝えるのでした……。

登場人物


悔しくて…


ずっと何もがんばってこなかった


スッゴイ仲良し…


来週からお願いします


私は変わってやる


ウソだろ…


節約してやっていったらいいんだよ


これで終わり？


ダメってどういうこと？


あきらめないで


一念発起してパート勤務を決めた太郎君ママでしたが、即座に夫の反対にあって心を折られてしまいます。だけど相談に乗ってくれたD君ママはまるで自分のことのように怒り、太郎君ママを励ましてくれるのでした。太郎君ママはあっさり諦めてしまった自分が恥ずかしくなりつつも、D君ママの気持ちに励まされるのでした。こんなママ友が身近にいてくれると、苦境の中でもはげみになりますね。

著＝マルコ／『整形主婦 サレ妻の逆襲』