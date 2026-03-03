砂時計で完成する“魔法のコーヒーゼリー”が話題…大須の人気カフェでモーニングからランチまで楽しめるワクワク体験
大須にある「ダブルトールカフェ名古屋」は、モーニングやランチが楽しめるカフェです。
話題なのが、目の前で仕上げる【コーヒーゼリー】。アイスが入った器と別容器のコーヒー、そして砂時計が一緒に提供され、自分でアイスの周りにコーヒーを注ぎます。砂時計の砂が落ちきる頃、液体だったコーヒーがゼリーへと変化する、不思議で楽しい一品です。
スイーツも充実。シフォンケーキに北海道産クリームをブレンドした生クリームと季節のフルーツを合わせた【ショートケーキ】、2種類のチーズを使った【フロマージュ・タルト】、濃厚な【ガトーショコラ】などがそろいます。
8時～11時は、ドリンク代にプラス200円で【エッグトースト】や【トースト＆ゆで卵】、プラス250円で【おぐらトースト】や【シナモントースト】が選べるモーニングセットを提供しています。
ランチも充実しており、2週間ごとにメインが替わる【定食ランチ】をはじめ、【カレー】やオープン当初から人気の【ハッシュドビーフ】が楽しめます。【カレー】と【ハッシュドビーフ】は閉店まで注文できるため、早めの夜ごはんにもぴったりです。
モーニングからランチ、カフェ利用まで幅広く使える一軒。定期的にメニューが変わるため、何度でも足を運びたくなるお店です。
〈モーニングメニュー〉
【モーニングコーヒー】【モーニング紅茶】（各450円）
【エッグトースト】【トースト＆ゆで卵】
（各ドリンク代＋200円） など
〈ランチメニュー〉※コーヒーor紅茶つき
【定食ランチ】（1580円）
【ハッシュドビーフ】（1200円）
〈スイーツ＆ドリンクメニュー〉
【ショートケーキ】（1380円）
【コーヒーゼリー】【アフォガード】（各890円） など
【フルーツティー】（980円）
【クラフトコーラ】【自家製ジンジャーエール】
【レモネード】（各880円）
【シングルオリジン】（710円～）など
※2025年12月18日時点の情報です