大須にある「ダブルトールカフェ名古屋」は、モーニングやランチが楽しめるカフェです。



話題なのが、目の前で仕上げる【コーヒーゼリー】。アイスが入った器と別容器のコーヒー、そして砂時計が一緒に提供され、自分でアイスの周りにコーヒーを注ぎます。砂時計の砂が落ちきる頃、液体だったコーヒーがゼリーへと変化する、不思議で楽しい一品です。





自分で完成させるワクワク感も魅力。さらに、コーヒー豆は日替わりのため、その日ごとに異なる風味のコーヒーゼリーを味わえます。スイーツも充実。シフォンケーキに北海道産クリームをブレンドした生クリームと季節のフルーツを合わせた【ショートケーキ】、2種類のチーズを使った【フロマージュ・タルト】、濃厚な【ガトーショコラ】などがそろいます。8時～11時は、ドリンク代にプラス200円で【エッグトースト】や【トースト＆ゆで卵】、プラス250円で【おぐらトースト】や【シナモントースト】が選べるモーニングセットを提供しています。ランチも充実しており、2週間ごとにメインが替わる【定食ランチ】をはじめ、【カレー】やオープン当初から人気の【ハッシュドビーフ】が楽しめます。【カレー】と【ハッシュドビーフ】は閉店まで注文できるため、早めの夜ごはんにもぴったりです。モーニングからランチ、カフェ利用まで幅広く使える一軒。定期的にメニューが変わるため、何度でも足を運びたくなるお店です。〈モーニングメニュー〉【モーニングコーヒー】【モーニング紅茶】（各450円）【エッグトースト】【トースト＆ゆで卵】（各ドリンク代＋200円） など〈ランチメニュー〉※コーヒーor紅茶つき【定食ランチ】（1580円）【ハッシュドビーフ】（1200円）〈スイーツ＆ドリンクメニュー〉【ショートケーキ】（1380円）【コーヒーゼリー】【アフォガード】（各890円） など【フルーツティー】（980円）【クラフトコーラ】【自家製ジンジャーエール】【レモネード】（各880円）【シングルオリジン】（710円～）など※2025年12月18日時点の情報です