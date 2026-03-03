&TEAM K¡ßEJ¤Ï¤á¤¶¤Þ¤·¤¯¤ó¤è¤ê¾®¤µ¤Ê´é¡ª¡©Ä«¤«¤éÈþ¤·¤¹¤®¤ë2¥·¥ç¥Ã¥È¤òÈäÏª¤·¡Ö¥±¥¤¥¸¥å¤ËÌþ¤µ¤ì¤¿¡×¡Ö¤Õ¤¿¤ê¸«¤ÆÀ°¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÂçÈ¿¶Á
&TEAM¡Ê¥¨¥ó¥Æ¥£ー¥à¡Ë¤ÎK¡Ê¥±¥¤¡Ë¤ÈEJ¡Ê¥¦¥£¥¸¥å¡Ë¤¬¡¢3·î3ÆüÊüÁ÷¤Î¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ø¤á¤¶¤Þ¤·¥Æ¥ì¥Ó¡Ù¤Ë½Ð±é¡£¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤¬¸ø³«¤µ¤ì¡¢¥Õ¥¡¥ó¤ÎÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û①&TEAM K¤ÈEJ¡Ø¤á¤¶¤Þ¤·¥Æ¥ì¥Ó¡Ù¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È ②¥¹¥Ýー¥Æ¥£ー¤Ê¥¸¥ãー¥¸»Ñ ③HARUA¡¢NICHOLAS¤È¤Î½Ð±é»þ¥·¥ç¥Ã¥È ④～⑧2024Ç¯¡¢¡Ö8·î¥¨¥ó¥¿¥á¥×¥ì¥¼¥ó¥¿ー¡×¤òÁÖ¤ä¤«¤ËÌ³¤á¤¿K
¢£¥¹¥¿¥¤¥ëÈ´·²¤Î&TEAM K¡õEJ¡¢¥·¥Ã¥¯¡õ¥¥åー¥È¤ÊÁõ¤¤¤ÇÌ¥Î»
K¤ÈEJ¤Ï¡Ö¥ê¥Ýー¥¿ー¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡ª¡×¤Î¥³ー¥Êー¤ËÅÐ¾ì¡£EJ¤Ïº£²ó¤¬½éÄ©Àï¡¢K¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ËHARUA¡Ê¥Ï¥ë¥¢¡Ë¡¢NICHOLAS¡Ê¥Ë¥³¥é¥¹¡Ë¤È¤È¤â¤Ë½Ð±é¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢º£²ó¤¬3ÅÙÌÜ¤Î¥ê¥Ýー¥¿ーÄ©Àï¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
º£²ó¤Ï¡ÈÂÎ¤¬¤È¤È¤Î¤¦¿·ÂÎ¸³¡É¤ò¥Æー¥Þ¤Ë¡¢»Ò¤É¤â¤Ë¿Íµ¤¤ÎAR¥¹¥Ýー¥Ä¤ä¥Í¥¯¥¹¥È¥È¥ì¥ó¥É¤ÎÆé¤ò¥ê¥Ýー¥È¡£¤µ¤é¤Ë¡¢ºÇ¶á¥µ¥¦¥Ê¤Ë¥Ï¥Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦K¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤ÎºÇ¿·¥µ¥¦¥Ê¤âÂÎ¸³¤·¤¿¡£È´·²¤Î¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢Â©¤Î¹ç¤Ã¤¿¡È¤ª¤â¤·¤í¤«¤ï¤¤¤¤¡É¥Èー¥¯¤Ç¡¢Ä«¤Î»ëÄ°¼Ô¤òÅ£ÉÕ¤±¤Ë¤·¤¿¡£
ÊüÁ÷¸å¡¢&TEAM¤Î¸ø¼°X¤Ë¤ÏK¤ÈEJ¤Î¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤¬¸ø³«¡£K¤Ï¡¢¾¯¤·¿¤Ó¤¿¥Ø¥¢¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ë¥·¥ã¥Ä¡¢¤½¤·¤Æ¡Ömiumiu¡Ê¥ß¥å¥¦¥ß¥å¥¦¡Ë¡×¤Î¹õ¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤ò±©¿¥¤ê¡¢¥°¥ìー¤Î¥Ñ¥ó¥Ä¤ò¹ç¤ï¤»¤¿ÅÔ²ñÅª¤Ç¥·¥Ã¥¯¤ÊÁõ¤¤¡£°ìÊý¤ÎEJ¤Ï¡¢¥Ô¥ó¥¯¥Ø¥¢¤ò°ú¤Î©¤Æ¤ë¥°¥ìー¤ÎT¥·¥ã¥Ä¤Ë¡¢¥¸¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¥Ñー¥«ー¤È¥ª¥Õ¥Û¥ï¥¤¥È¤Î¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤ò¥ì¥¤¥äー¥É¤·¤¿¥¥åー¥È¤Ê¥«¥¸¥å¥¢¥ë¥ë¥Ã¥¯¤òÈäÏª¤·¤¿¡£¤Õ¤¿¤ê¤Ï¸ý³Ñ¤ò¤¤å¤Ã¤È¾å¤²¤¿¤½¤Ã¤¯¤ê¤ÎÈù¾Ð¤ß¤ÇÊÂ¤Ó¡¢·Ç¤²¤¿¼ê¤ÎÂç¤¤µ¤ä¹¤¤¸ª¤¬¡¢¤½¤Î¾®¤µ¤Ê´éÎ©¤Á¤ò°õ¾Ý¤Å¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
SNS¤Ç¤Ï¡Ö¤Õ¤¿¤ê¤ò¸«¤ÆÀ°¤¤¤Þ¤·¤¿¡ª¡ª¡×¡ÖÄ«¤«¤é¥±¥¤¥¸¥å¤ËÌþ¤µ¤ì¤¿¡×¡Ö¤á¤¶¤Þ¤·¥Õ¥¡¥ß¥êーK¤¯¤óµ×¡¹¡ª¡×¡Ö2¿Í¤â¥ê¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¤Î»þ´Ö¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¿¤é¤¤¤¤¤Ê¡×¡ÖÄ«¤«¤é¤ª¤â¤·¤í¤«¤ï¤¤¤¤¤ò¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡×¡Ö&TEAM¤Î¥êー¥Àー¤ÈÄ¹ÃË¤«¤ï¤¤¤¹¤®¡×¡Ö¤ª¸ý¤Î·Á¤â°ì½ï¤À¡×¤Ê¤É¡¢Âç¤¤ÊÈ¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£&TEAM K¤ÈEJ¡¢¤á¤¶¤Þ¤·¤¯¤ó¤è¤ê¾®¤µ¤Ê´é¤Ç¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¤â
ÈÖÁÈ¸ø¼°X¤Ç¤Ï¡¢ÊüÁ÷Á°¤ÎÍ½¹ðÅê¹Æ¤È¤·¤Æ¤Õ¤¿¤ê¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¤â¸ø³«¡£EJ¤¬¥Ö¥é¥Ã¥¯¡¢K¤¬¥°¥ìー¤Î¥¹¥Ýー¥Æ¥£ー¤«¤Ä¥Ç¥¶¥¤¥óÀ¤Î¤¢¤ë¥¸¥ãー¥¸¥»¥Ã¥È¥¢¥Ã¥×¤Ç¡¢AR¥¹¥Ýー¥Ä¤ËÄ©Àï¤·¤¿ºÝ¤Î°áÁõ»Ñ¤À¡£ÈÖÁÈ¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¡¦¤á¤¶¤Þ¤·¤¯¤ó¤Î¤Ì¤¤¤°¤ë¤ß¤ò¼ê¤Ë¤·¤¿¥·¥ç¥Ã¥È¤Ç¤Ï¡¢¤á¤¶¤Þ¤·¤¯¤ó¤è¤ê¤â¾®¤µ¤¯¸«¤¨¤ë¤Û¤É¤Î¾®´é¤Ö¤ê¤¬ºÝÎ©¤Ä¡£¤Þ¤¿¡¢K¤Î¼ê¸µ¤Ï¤µ¤ê¤²¤Ê¤¯¡ÈË¨¤¨Âµ¡É¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¡Ö¤«¤ï¤¤¤¤¡×¤ÈÏÃÂê¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£