日経225オプション4月限（3日日中） 5万4000円プットが出来高最多107枚
3日の日経225オプション2026年4月限（最終売買日4月9日）の日中取引で、コールオプション・プットオプションの全権利行使価格の合計出来高は2229枚だった。うちプットの出来高が1454枚と、コールの775枚を上回った。プットの出来高トップは5万4000円の107枚（505円高1475円）。コールの出来高トップは6万4000円の90枚（148円安144円）だった。
コール プット
出来高 前日比 価格 行使価格 価格 前日比 出来高
7 -2 3 75000
54 -5 8 72500
26 -15 16 70000
8 -17 25 69000
23 -28 34 68000
36 -46 46 67000
32 -68 69 66000
85 -100 100 65000
13 -112 131 64500
90 -148 144 64000
6 -164 166 63500
42 -185 215 63000
7 -209 256 62500
62 -240 310 62000
3 -335 355 61500
9 -765 405 61125
49 -340 460 61000
12 -360 525 60500
85 -485 635 60000
16 -545 755 59500
16 -595 910 59000 3665 1
2 1050 58625
8 -600 1060 58500
18 -755 1220 58000 2960 +715 3
9 1335 57750
11 -735 1415 57500 2200 +245 2
6 1570 57250
20 1665 57000 2300 +510 10
4 1875 56750
14 1910 56500
56125 1550 1
56000 2250 +810 58
55625 1770 5
55500 2085 +565 7
55375 1930 6
55250 1600 1
2 3530 55000 1865 +720 24
54250 1560 10
54125 1000 1
54000 1475 +505 107
53875 945 0 1
53750 905 2
53625 880 2
53500 1350 +485 12
53250 1285 +565 7
53000 1205 +415 16
52875 750 2
52750 760 3
52625 695 1
52500 700 +10 1
52375 845 2
52000 950 +330 58
51875 830 3
