　3日の日経225オプション2026年4月限（最終売買日4月9日）の日中取引で、コールオプション・プットオプションの全権利行使価格の合計出来高は2229枚だった。うちプットの出来高が1454枚と、コールの775枚を上回った。プットの出来高トップは5万4000円の107枚（505円高1475円）。コールの出来高トップは6万4000円の90枚（148円安144円）だった。


　　　　　　　　コール　　　　　　プット
出来高　前日比　 価格 　行使価格　 価格 　前日比　出来高
　　 7　　　-2　　　 3　　75000　
　　54　　　-5　　　 8　　72500　
　　26　　 -15　　　16　　70000　
　　 8　　 -17　　　25　　69000　
　　23　　 -28　　　34　　68000　
　　36　　 -46　　　46　　67000　
　　32　　 -68　　　69　　66000　
　　85　　-100　　 100　　65000　
　　13　　-112　　 131　　64500　
　　90　　-148　　 144　　64000　
　　 6　　-164　　 166　　63500　
　　42　　-185　　 215　　63000　
　　 7　　-209　　 256　　62500　
　　62　　-240　　 310　　62000　
　　 3　　-335　　 355　　61500　
　　 9　　-765　　 405　　61125　
　　49　　-340　　 460　　61000　
　　12　　-360　　 525　　60500　
　　85　　-485　　 635　　60000　
　　16　　-545　　 755　　59500　
　　16　　-595　　 910　　59000　　3665 　　　　　　　 1　
　　 2　　　　　　1050　　58625　
　　 8　　-600　　1060　　58500　
　　18　　-755　　1220　　58000　　2960 　　+715　　　 3　
　　 9　　　　　　1335　　57750　
　　11　　-735　　1415　　57500　　2200 　　+245　　　 2　
　　 6　　　　　　1570　　57250　
　　20　　　　　　1665　　57000　　2300 　　+510　　　10　
　　 4　　　　　　1875　　56750　
　　14　　　　　　1910　　56500　
　　　　　　　　　　　　　56125　　1550 　　　　　　　 1　
　　　　　　　　　　　　　56000　　2250 　　+810　　　58　
　　　　　　　　　　　　　55625　　1770 　　　　　　　 5　
　　　　　　　　　　　　　55500　　2085 　　+565　　　 7　
　　　　　　　　　　　　　55375　　1930 　　　　　　　 6　
　　　　　　　　　　　　　55250　　1600 　　　　　　　 1　
　　 2　　　　　　3530　　55000　　1865 　　+720　　　24　
　　　　　　　　　　　　　54250　　1560 　　　　　　　10　
　　　　　　　　　　　　　54125　　1000 　　　　　　　 1　
　　　　　　　　　　　　　54000　　1475 　　+505　　 107　
　　　　　　　　　　　　　53875　　 945 　　　 0　　　 1　
　　　　　　　　　　　　　53750　　 905 　　　　　　　 2　
　　　　　　　　　　　　　53625　　 880 　　　　　　　 2　
　　　　　　　　　　　　　53500　　1350 　　+485　　　12　
　　　　　　　　　　　　　53250　　1285 　　+565　　　 7　
　　　　　　　　　　　　　53000　　1205 　　+415　　　16　
　　　　　　　　　　　　　52875　　 750 　　　　　　　 2　
　　　　　　　　　　　　　52750　　 760 　　　　　　　 3　
　　　　　　　　　　　　　52625　　 695 　　　　　　　 1　
　　　　　　　　　　　　　52500　　 700 　　 +10　　　 1　
　　　　　　　　　　　　　52375　　 845 　　　　　　　 2　
　　　　　　　　　　　　　52000　　 950 　　+330　　　58　
　　　　　　　　　　　　　51875　　 830 　　　　　　　 3　