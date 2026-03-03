日経225オプション3月限（3日日中） 6万円コールが出来高最多808枚
3日の日経225オプション2026年3月限（最終売買日3月12日）の日中取引で、コールオプション・プットオプションの全権利行使価格の合計出来高は1万7430枚だった。うちプットの出来高が9820枚と、コールの7610枚を上回った。プットの出来高トップは5万円の715枚（118円高206円）。コールの出来高トップは6万円の808枚（280円安115円）だった。
コール プット
出来高 前日比 価格 行使価格 価格 前日比 出来高
286 -1 1 70000
4 0 2 69500
15 0 2 69000
24 0 2 68500
57 -1 2 68000
16 -3 2 67500
262 -2 2 67000
31 -5 2 66500
174 -6 3 66000
28 -8 3 65500
413 -10 4 65000
35 -13 7 64500
261 -19 8 64000
109 -24 12 63500
334 -38 13 63000
161 -55 19 62500
551 -77 26 62000
18 -86 31 61875
35 -96 30 61750
10 -83 36 61625
274 -111 37 61500
26 -285 40 61375
38 -114 46 61250
9 48 61125
753 -155 55 61000
10 -193 63 60750
8 -201 70 60625
239 -217 78 60500
59 -231 94 60250
9 -289 106 60125
808 -280 115 60000
11 -770 130 59875
46 -342 143 59750
17 -378 157 59625
354 -380 170 59500 2980 +900 1
11 -354 181 59375
30 -456 199 59250
6 -1076 209 59125
564 -470 245 59000 2730 +980 3
3 277 58875
6 -615 295 58750
1 -985 580 58625
339 -600 355 58500 2635 +1245 2
132 -585 425 58250
395 -710 490 58000 2320 +1130 59
57875 1950 +780 2
139 -665 565 57750 1080 -35 39
248 -785 665 57500 1740 +775 74
27 -1040 760 57250 980 +55 1
107 -850 850 57000 1630 +815 145
56875 1200 1
8 985 56750 1545 +820 13
4 1040 56625
54 -1470 1110 56500 1390 +705 309
1 1155 56375 1360 +715 16
6 1230 56250 1330 +705 30
56125 595 2
40 -1175 1430 56000 1185 +630 632
55875 535 2
コール プット
出来高 前日比 価格 行使価格 価格 前日比 出来高
286 -1 1 70000
4 0 2 69500
15 0 2 69000
24 0 2 68500
57 -1 2 68000
16 -3 2 67500
262 -2 2 67000
31 -5 2 66500
174 -6 3 66000
28 -8 3 65500
413 -10 4 65000
35 -13 7 64500
261 -19 8 64000
109 -24 12 63500
334 -38 13 63000
161 -55 19 62500
551 -77 26 62000
18 -86 31 61875
35 -96 30 61750
10 -83 36 61625
274 -111 37 61500
26 -285 40 61375
38 -114 46 61250
9 48 61125
753 -155 55 61000
10 -193 63 60750
8 -201 70 60625
239 -217 78 60500
59 -231 94 60250
9 -289 106 60125
808 -280 115 60000
11 -770 130 59875
46 -342 143 59750
17 -378 157 59625
354 -380 170 59500 2980 +900 1
11 -354 181 59375
30 -456 199 59250
6 -1076 209 59125
564 -470 245 59000 2730 +980 3
3 277 58875
6 -615 295 58750
1 -985 580 58625
339 -600 355 58500 2635 +1245 2
132 -585 425 58250
395 -710 490 58000 2320 +1130 59
57875 1950 +780 2
139 -665 565 57750 1080 -35 39
248 -785 665 57500 1740 +775 74
27 -1040 760 57250 980 +55 1
107 -850 850 57000 1630 +815 145
56875 1200 1
8 985 56750 1545 +820 13
4 1040 56625
54 -1470 1110 56500 1390 +705 309
1 1155 56375 1360 +715 16
6 1230 56250 1330 +705 30
56125 595 2
40 -1175 1430 56000 1185 +630 632
55875 535 2