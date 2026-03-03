　3日の日経225オプション2026年3月限（最終売買日3月12日）の日中取引で、コールオプション・プットオプションの全権利行使価格の合計出来高は1万7430枚だった。うちプットの出来高が9820枚と、コールの7610枚を上回った。プットの出来高トップは5万円の715枚（118円高206円）。コールの出来高トップは6万円の808枚（280円安115円）だった。


　　　　　　　　コール　　　　　　プット
出来高　前日比　 価格 　行使価格　 価格 　前日比　出来高
　 286　　　-1　　　 1　　70000　
　　 4　　　 0　　　 2　　69500　
　　15　　　 0　　　 2　　69000　
　　24　　　 0　　　 2　　68500　
　　57　　　-1　　　 2　　68000　
　　16　　　-3　　　 2　　67500　
　 262　　　-2　　　 2　　67000　
　　31　　　-5　　　 2　　66500　
　 174　　　-6　　　 3　　66000　
　　28　　　-8　　　 3　　65500　
　 413　　 -10　　　 4　　65000　
　　35　　 -13　　　 7　　64500　
　 261　　 -19　　　 8　　64000　
　 109　　 -24　　　12　　63500　
　 334　　 -38　　　13　　63000　
　 161　　 -55　　　19　　62500　
　 551　　 -77　　　26　　62000　
　　18　　 -86　　　31　　61875　
　　35　　 -96　　　30　　61750　
　　10　　 -83　　　36　　61625　
　 274　　-111　　　37　　61500　
　　26　　-285　　　40　　61375　
　　38　　-114　　　46　　61250　
　　 9　　　　　　　48　　61125　
　 753　　-155　　　55　　61000　
　　10　　-193　　　63　　60750　
　　 8　　-201　　　70　　60625　
　 239　　-217　　　78　　60500　
　　59　　-231　　　94　　60250　
　　 9　　-289　　 106　　60125　
　 808　　-280　　 115　　60000　
　　11　　-770　　 130　　59875　
　　46　　-342　　 143　　59750　
　　17　　-378　　 157　　59625　
　 354　　-380　　 170　　59500　　2980 　　+900　　　 1　
　　11　　-354　　 181　　59375　
　　30　　-456　　 199　　59250　
　　 6　 -1076　　 209　　59125　
　 564　　-470　　 245　　59000　　2730 　　+980　　　 3　
　　 3　　　　　　 277　　58875　
　　 6　　-615　　 295　　58750　
　　 1　　-985　　 580　　58625　
　 339　　-600　　 355　　58500　　2635 　 +1245　　　 2　
　 132　　-585　　 425　　58250　
　 395　　-710　　 490　　58000　　2320 　 +1130　　　59　
　　　　　　　　　　　　　57875　　1950 　　+780　　　 2　
　 139　　-665　　 565　　57750　　1080 　　 -35　　　39　
　 248　　-785　　 665　　57500　　1740 　　+775　　　74　
　　27　 -1040　　 760　　57250　　 980 　　 +55　　　 1　
　 107　　-850　　 850　　57000　　1630 　　+815　　 145　
　　　　　　　　　　　　　56875　　1200 　　　　　　　 1　
　　 8　　　　　　 985　　56750　　1545 　　+820　　　13　
　　 4　　　　　　1040　　56625　
　　54　 -1470　　1110　　56500　　1390 　　+705　　 309　
　　 1　　　　　　1155　　56375　　1360 　　+715　　　16　
　　 6　　　　　　1230　　56250　　1330 　　+705　　　30　
　　　　　　　　　　　　　56125　　 595 　　　　　　　 2　
　　40　 -1175　　1430　　56000　　1185 　　+630　　 632　
　　　　　　　　　　　　　55875　　 535 　　　　　　　 2　