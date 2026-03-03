　3日の日経225オプション2026年5月限（最終売買日5月7日）の日中取引で、コールオプション・プットオプションの全権利行使価格の合計出来高は49枚だった。コールの合計出来高は8枚。コールの出来高トップは5万8000円の3枚（1850円）だった。プットのの合計出来高は41枚。プットの出来高トップは1万円の30枚（1円高5円）だった。


　　　　　　　　コール　　　　　　プット
出来高　前日比　 価格 　行使価格　 価格 　前日比　出来高
　　 3　　　-5　　　20　　75000　
　　 1　　　　　　 310　　65000　
　　　　　　　　　　　　　61000　　5460 　　　　　　　 4　
　　 1　　　　　　1550　　59000　
　　 3　　　　　　1850　　58000　
　　　　　　　　　　　　　42000　　 288 　　 +76　　　 4　
　　　　　　　　　　　　　22000　　　30 　　　+8　　　 2　
　　　　　　　　　　　　　20000　　　20 　　　+1　　　 1　
　　　　　　　　　　　　　10000　　　 5 　　　+1　　　30　


株探ニュース