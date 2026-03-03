日経225オプション5月限（3日日中） 5万8000円コール1850円
3日の日経225オプション2026年5月限（最終売買日5月7日）の日中取引で、コールオプション・プットオプションの全権利行使価格の合計出来高は49枚だった。コールの合計出来高は8枚。コールの出来高トップは5万8000円の3枚（1850円）だった。プットのの合計出来高は41枚。プットの出来高トップは1万円の30枚（1円高5円）だった。
コール プット
出来高 前日比 価格 行使価格 価格 前日比 出来高
3 -5 20 75000
1 310 65000
61000 5460 4
1 1550 59000
3 1850 58000
42000 288 +76 4
22000 30 +8 2
20000 20 +1 1
10000 5 +1 30
