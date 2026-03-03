「侍ジャパン」強化試合

野球日本代表「侍ジャパン」は2日、オリックスとの強化試合（京セラドーム）に3-4で敗れた。この日からドジャースの山本由伸投手がチームに合流。球場内で目撃されたファンサービス中、客席であった“もう1つの神対応”が脚光を浴びている。

心温まる光景だった。グラウンドにいた山本を発見し、外野席前方から「ボールください！」と叫ぶ1人の少年。声に気づいた山本が投げ込んだがボールは手を伸ばした少年よりも後方へ。座席にいた青年が見事にキャッチしたが、すぐに少年へ。ボールをGETした少年の表情からは思わず笑みがこぼれた。

心優しき青年の神対応はネット上で話題に。WBC公式インスタグラムは「このファンが永遠に忘れられない瞬間」と記して実際の動画を公開。X上の日本ファンからは「めっちゃ感動した」「青年の行動はとても素敵」「青いパーカーのお兄さんカッコよすぎやだろ…」「ボールをキャッチして少年に渡したお兄さん、野球ファンの鑑」「こういう大人でありたい」と賛辞が続々と上がった。



