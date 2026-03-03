【ナンバーズ4】出萌クンの萌え予想（3月3日〜3月9日）

絶好調の師弟コンビ。今度は出萌名人が、2月16日にボックス的中です。達人の遠藤秀さんが1月27日と2月9日に、そして出萌名人が2月11日に続いての的中。今年に入って、すでにコンビで4本の的中となっています。

では、出萌名人の予想から。

「千の位に『3』と『4』を。まだゾロ目の流れが続くと読んで、ゾロ目『33』『44』も入れています」

続いて、達人の予想。

「2月17日にダブルゾロ目が出るなど、ゾロ目が優勢の流れですが、狙いはバラナンバーに。本命は『0』『2』『4』『5』『7』の数字構成です」

【3月3日〜3月9日】

出萌クンの萌え予想

3982 4529

3528 4852

3295 4985

3392 4294

3835 4542

遠藤さんの達人予想

0245 1368

0247 1369

0257 1389

0457 1689

4257 8936

直近7回の当せん数字

※はゾロ目

2月19日 第6923回 9166※

2月20日 第6924回 3115※

2月23日 第6925回 2476

2月24日 第6926回 9508

2月25日 第6927回 1918※

2月26日 第6928回 3099※

2月27日 第6929回 2586