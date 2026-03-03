サッと重ねるだけでOK！【niko and ...】40・50代の即戦力♡「サマ見えベスト」

コーデが物足りないとき頼りになるのが、プラスワンでサマ見えが狙えるベスト。オンオフ使えるきれいめのアイテムなら、大人のデイリーコーデの即戦力にもなってくれそうです。そこで今回は、【niko and ...（ニコアンド）】でゲットできるVネックベストをご紹介。ジャケットのようなディテールでワンランク上の着こなしが叶いそうなので、ぜひ春のスタイリングに盛り込んで。

一点投入で大人ムードに導くVネックベスト

【niko and ...】「ボックスシルエットベスト」\7,000（税込）

シンプルなワンツーに飽きたとき、重ね着するだけでサマ見えが狙えるベスト。ボックスシルエットが特徴のこちらのベストは、ジャケットのようなきちんと感のあるディテールで、カジュアルなジーンズと合わせても大人顔に引き寄せてくれています。「体のラインを拾わないストレートなライン」（公式サイトより）でレイヤードしやすく、春コーデの一軍になる予感。

モノトーンコーデの地味見えを回避

こちらは色違いのモカチェック。いつも無難な無地やモノトーンカラーのアイテムを選びがちという人も、チェック柄のベストを投入すれば気分を一新できそう。すっきりとしたストレートシルエットでコーデが引き締まり、メリハリのある上品な着こなしに。Tシャツがオーバーサイズなので、ストンとしたIラインスカートでバランス良く仕上げて。

