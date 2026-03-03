フィギュアスケートのジュニア世界選手権（エストニア・タリン）が日本時間4日に開幕する。

【もっと読む】りくりゅうペアはやめるにやめられない？

大会2日目の5日には女子シングルSPが行われ、天才スケーターとして知られる島田麻央（17）が前人未到の4連覇に挑む。今季は全日本ジュニア選手権5連覇、ジュニアグランプリ（GP）ファイナル4連覇を果たすなど、38連勝中とジュニアレベルでは敵なしだ。

ミラノ五輪代表選考会を兼ねた昨年12月の全日本選手権では、坂本花織（25）に次ぐ2位。五輪4位の千葉百音（20=3位）、同銅メダルの中井亜美（17=4位）を上回った。その中井と同じ2008年生まれながら、ISU（国際スケート連盟）が定める年齢制限（大会前年の7月1日時点で17歳）に抵触し、誕生日の差で代表入りはならなかった。出場していれば、メダル候補だった。

表現力の中井、大技の島田

島田はシニアでも実施する選手が少ない4回転トーループ、3回転半ジャンプ（トリプルアクセル）の大技を武器としている。来季は満を持してシニア転向を果たし、GPシリーズにも参戦する見込みだ。

ミラノ五輪銀メダルで長らく女子のフィギュアを牽引してきた坂本が今季限りで引退し、女王不在となる。空位の新女王の座をかけて、中井と島田の同級生同士による熾烈な争いが繰り広げられそうだ。

島田は一足先に五輪で結果を残した中井に早くも対抗心を燃やしており、「私も亜美ちゃんを追って頑張りたい。（五輪が）夢から少しずつ目指す大会に変わっている。金を取れるように4年間考えてやっていきたい」と話している。

演技力、表現力に定評のある中井に対し、大技を武器とする島田。新女王のイスに座るのは果たして。

◇ ◇ ◇

坂本は引退を発表した一方、ミラノ五輪の話題を総ざらいした「りくりゅう」ペアは、やめたくてもやめられそうにない状況に立たされているようだ。いったいなぜか。

●関連記事【もっと読む】…では、それらについて詳しく報じている。