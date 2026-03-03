◆ＷＢＣ強化試合 阪神―日本（３日・京セラドーム大阪）

侍ジャパンは３日、強化試合の阪神戦に臨む。メジャー組が合流して２戦目で打線や布陣がどうなるかとあわせて、チームパフォーマンスにも注目が集まる。

２日のオリックス戦では大谷翔平（ドジャース）の指令を受けた北山亘基投手（日本ハム）が考案した「お茶ポーズ」が披露された。しかし大谷本人は３打数無安打で披露する場面がなく、試合後には「やっぱりダメ」と北山にダメ出しし、再び考えるよう指令していた。

侍ジャパン公式Ｘ（旧ツイッター）は３日、「お茶パフォーマンスはここから チームに浸透するのでしょうか」との文言とともにオリックス戦前の円陣の動画を公開。動画では北山が「これから世界と戦うということで、日本の伝統文化で攻めたいと思います。正しいお茶の飲み方をレクチャーします」と話し出し、「左手でお茶わんを持って、右手で添えて２回回して、飲みます」と動作を説明。「ヒット打って走って、疲れてると思うので、塁上でしっかり一息ついてください。盛り上がっている時はみんな忘れちゃうと思うので、盛り上がりきってから、最後、一息ついてください」と気遣いの言葉も添えた。隣に立つ森下翔太（阪神）は実践したが、指令を出した大谷は終始ニヤニヤしながら聞いている。

前回大会、ヌートバー（カージナルス）発祥で国民的流行となった「ペッパーミルポーズ」のようにチームに浸透、流行するのか。試合の内容とともに問われる。