『ばけばけ』トキ、ヘブンに告げるのは待ってほしいと伝える 第108回場面カット
俳優の高石あかり（※高＝はしごだか）主演を務める、NHK連続テレビ小説『ばけばけ』（月〜土 前8：00 NHK総合 ※土曜日は1週間の振り返り／月〜金 前 7：30 NHK BS、BSプレミアム4K）の第108回（4日）の場面カットが公開されている。
前回は、イライザ（シャーロット・ケイト・フォックス）から、フィリピンに行って滞在記を書いてみないかと誘われた、ヘブン（トミー・バストウ）。トキ（高石あかり）への英語のトレーニングにも力が入る。しかし、トキもがんばってはいるが、なかなか英語は上達しない。そんなある日、ヘブンとトキは涙を流す永見（大西信満）の姿を目撃する。さらに、ヘブンが出勤中の松野家でトキが突然倒れてしまう。トキの身にいったい何が！？
今回は、ラン（蓮佛美沙子）の家の帰り道に、動けなくなってしまったトキ（高石あかり）。通りかかった丈（杉田雷麟）と正木（日高由起刀）に連れられ病院で診察を受ける。大きな病かと不安なトキだったが、診察の結果、新たな命を授かったことを知る。家に帰ったトキの報告に、フミ（池脇千鶴）と司之介（岡部たかし）は歓喜する。しかし、トキはヘブン（トミー・バストウ）に告げるのは待ってほしいと家族に伝える。
