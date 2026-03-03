2択チョイスでお役立ち情報を学ぶ 三宅健＆小峠英二がMC 三宅「とても勉強になりました」テレ東で4日放送
テレビ東京は4日、『2択チョイスTV』（後8：30）を放送する。「身近なお役立ち情報」から「自分の身に起こるかもしれないトラブル」まで、人生のさまざまな場面で使える情報を、2択チョイスで楽しく知ってもらう、お役立ちバラエティ。MCはバイきんぐ・小峠英二と三宅健が務める。
【写真】MCに挑戦！小峠英二らと笑顔を見せる三宅健
ゲストは、井口浩之（ウエストランド）、梅沢富美男、橘柊生（DISH//）、仲川瑠夏（FRUITS ZIPPER）、ホラン千秋、渡辺満里奈。2人1組のチーム戦で2択クイズに挑戦する。ゴールに辿り着けばご褒美、2択を間違え続けると罰ゲームとなる。
■小峠英二（バイきんぐ）コメント
問題が面白かったですね。本当にいいところを突いてる感じがありました。チーム戦っていうのが、いろいろ揉めたり、途中で答えが変わったり、そういうところも面白かったです。リアルに役に立つような知識が散りばめられていて、詐欺やクマの問題、相続トラブルなど、全部ちょっと頭の片隅に置いておけば、これからの人生、いいほうに好転するような知識だと思います。ぜひご覧ください。
■三宅健
問題数を重ねていくごとに難しくなっていって「どっちもありそう！」というような2択だったので、すごく悩みましたが、とても勉強になりました。今回はチーム戦で1人の意見じゃないので、惑わされて「変えなければ正解だったのに」ということもありましたが、それもゲームとして面白かったです。本当に役立つ2択なので、未然に危機回避をするためにこの番組で勉強していただければ、何かの時に「番組を見ていてよかった！」という日が来るような気がします。皆さんもぜひ一緒に考えながら楽しんでください。
■プロデューサー・福本俊二（テレビ東京 制作局）コメント
人生で起きるさまざまなトラブル。いざその瞬間になると、どっちを選んでいいか分からなかったり、選んだ道でその後の人生が大きく変わってしまったり…「2択ってシンプルだけど奥が深い」と感じて企画した番組です。今回テーマに選んだのは「詐欺」「熊」「相続トラブル」。どれも巷に色んな情報が溢れているものの、いざ自分が当事者になると、「あれ？どっちだっけ？」と迷ってしまいそうです。でも大丈夫！シンプルな２択チョイスの答えなら、きっと覚えていられます！スタジオの見所は“2択に正解し続けなくては脱落”し、罰ゲームがある所。MCなのにドツボにハマっていく小峠さんと、VTRに対する洞察力が凄すぎる三宅さんの対照的な姿にも、ぜひご注目ください！
