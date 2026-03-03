NHK『The Covers』秦 基博、いきものがかり、Cocco、徳永英明らの“春のうた”名カバー映像 JUJU＆さかいゆうも登場
3月5日に放送されるNHKの音楽番組『The Covers』では、“春に贈るうた”を特集する。
【番組カット】春の名曲を熱唱するJUJU さかうゆうのソロショットやトークコーナーの写真も
番組では、昭和から未来へとつながる“NEO名曲喫茶”風のスタジオ空間で、1970年代〜80年代を中心とした春を彩る名曲たちを届ける。時代を超えて愛される、春の気分にぴったりのヒット曲が満載の内容となる。
ゲストは、自身のヒット曲とともに、ジャンルや世代を超えた名曲を歌い継ぐことをライフワークのひとつとするシンガー・JUJU。そして、幅広い音楽的バックグラウンドを持ち、シティポップから歌謡曲までジャンルレスな名曲カバーに定評のあるシンガー・ソングライターのさかいゆう。スペシャルゲストには、70年代から音楽家として活躍し、音楽史に刻まれる数々の名曲を生み続け、JUJUの最新カバーアルバムのプロデュースやコンサートの演出も手がける音楽プロデューサー・松任谷正隆が登場する。
これまでに番組で披露された名カバーを紹介する「春に贈るカバーズコレクション」では、松任谷由実のヒットナンバーをはじめ、この季節にぴったりの名曲カバーが多数ラインナップ。秦 基博の「春よ、来い」（松任谷由実）、徳永英明（※「徳」は旧字体、「英」は草冠の間に空きがある表記が正式）の「春なのに」（柏原芳恵）、鈴木雅之の「君は薔薇より美しい」（布施 明）、JUJUの「ANNIVERSARY〜無限にCALLING YOU〜」（松任谷由実）と、春の名曲が並ぶ。
また、松任谷正隆がアレンジを手がけた「春に贈るカバーズコレクション」として、いきものがかりの「卒業写真」（荒井由実）、GLIM SPANKYの「まちぶせ」（三木聖子、石川ひとみ）、Coccoの「なごり雪」（イルカ）の映像が放送される。
さらに、JUJUは、松任谷正隆がプロデュースを手がけた最新カバーアルバムから、日本で深く親しまれた70年代〜80年代の洋楽カバーをパフォーマンス。CMソングとして親しまれる名曲ビリー・ジョエル「Honesty」と、ドラマ主題歌として人気を呼んだダイアナ・ロス「If We Hold On Together」をテレビ初披露する。
さかいは、春を彩る70年代の名曲である山口百恵「いい日 旅立ち」をピアノの弾き語りでパフォーマンスする。そのほか、松任谷が語る音楽の原点や、70年代〜80年代の音楽シーンとその魅力など、3人によるトークにも注目だ。
■放送予定
3月5日（木） 後10：00〜後10：45 ＜NHK総合＞
※再放送：3月10日（火） 前0：35〜前1：20 ＜NHK総合＞
■曲目
JUJU「Honesty」（ビリー・ジョエル）
JUJU「If We Hold On Together」（ダイアナ・ロス）
さかいゆう「いい日 旅立ち」（山口百恵）
「春に贈るカバーズコレクション」
・春の名曲コレクション
秦 基博「春よ、来い」（松任谷由実）
徳永英明「春なのに」（柏原芳恵）
鈴木雅之「君は薔薇より美しい」（布施 明）
JUJU「ANNIVERSARY〜無限にCALLING YOU〜」（松任谷由実）
・松任谷正隆アレンジ「春に贈るうた」
いきものがかり「卒業写真」（荒井由実）
GLIM SPANKY「まちぶせ」（三木聖子、石川ひとみ）
Cocco「なごり雪」（イルカ）
【番組カット】春の名曲を熱唱するJUJU さかうゆうのソロショットやトークコーナーの写真も
番組では、昭和から未来へとつながる“NEO名曲喫茶”風のスタジオ空間で、1970年代〜80年代を中心とした春を彩る名曲たちを届ける。時代を超えて愛される、春の気分にぴったりのヒット曲が満載の内容となる。
ゲストは、自身のヒット曲とともに、ジャンルや世代を超えた名曲を歌い継ぐことをライフワークのひとつとするシンガー・JUJU。そして、幅広い音楽的バックグラウンドを持ち、シティポップから歌謡曲までジャンルレスな名曲カバーに定評のあるシンガー・ソングライターのさかいゆう。スペシャルゲストには、70年代から音楽家として活躍し、音楽史に刻まれる数々の名曲を生み続け、JUJUの最新カバーアルバムのプロデュースやコンサートの演出も手がける音楽プロデューサー・松任谷正隆が登場する。
また、松任谷正隆がアレンジを手がけた「春に贈るカバーズコレクション」として、いきものがかりの「卒業写真」（荒井由実）、GLIM SPANKYの「まちぶせ」（三木聖子、石川ひとみ）、Coccoの「なごり雪」（イルカ）の映像が放送される。
さらに、JUJUは、松任谷正隆がプロデュースを手がけた最新カバーアルバムから、日本で深く親しまれた70年代〜80年代の洋楽カバーをパフォーマンス。CMソングとして親しまれる名曲ビリー・ジョエル「Honesty」と、ドラマ主題歌として人気を呼んだダイアナ・ロス「If We Hold On Together」をテレビ初披露する。
さかいは、春を彩る70年代の名曲である山口百恵「いい日 旅立ち」をピアノの弾き語りでパフォーマンスする。そのほか、松任谷が語る音楽の原点や、70年代〜80年代の音楽シーンとその魅力など、3人によるトークにも注目だ。
■放送予定
3月5日（木） 後10：00〜後10：45 ＜NHK総合＞
※再放送：3月10日（火） 前0：35〜前1：20 ＜NHK総合＞
■曲目
JUJU「Honesty」（ビリー・ジョエル）
JUJU「If We Hold On Together」（ダイアナ・ロス）
さかいゆう「いい日 旅立ち」（山口百恵）
「春に贈るカバーズコレクション」
・春の名曲コレクション
秦 基博「春よ、来い」（松任谷由実）
徳永英明「春なのに」（柏原芳恵）
鈴木雅之「君は薔薇より美しい」（布施 明）
JUJU「ANNIVERSARY〜無限にCALLING YOU〜」（松任谷由実）
・松任谷正隆アレンジ「春に贈るうた」
いきものがかり「卒業写真」（荒井由実）
GLIM SPANKY「まちぶせ」（三木聖子、石川ひとみ）
Cocco「なごり雪」（イルカ）