【FIBAワールドカップ予選】日本代表 78−72 韓国代表（3月1日／沖縄サントリーアリーナ）

【映像】脱力した「芸術的なファウル誘発」（実際の様子）

アカツキジャパン（バスケットボール日本代表）の魔術師ことPG齋藤拓実が、見事な頭脳プレーでチームを救った。1点差の緊迫した場面で相手のオフェンスファウルを誘った“芸術的”なディフェンスに、解説者やファンから絶賛の声が上がっている。

日本代表は3月1日、「FIBAバスケットボールワールドカップ2027アジア地区予選Window2」で韓国代表と対戦し、シーソーゲームを78−72で制した。FIBA公式戦での日韓戦勝利は1997年以来、実に29年ぶりという歴史的快挙だ。

極限のプレッシャーがかかる第4クォーター。韓国に連続ポイントを許す苦しい時間帯もあったが日本も食らいつき、残り2分39秒にCジョシュ・ホーキンソンの得点で68−67と一歩リードを奪う。

直後の韓国のポゼッションで、日本は集中したディフェンスを見せる。身長172cmの齋藤は、この日躍動していた韓国の18歳、身長191cmのCエディ・ダニエルとインサイドでマッチアップする形に。実に19センチもの身長差がある中、ダニエルが力強くゴール下にポジションを取ろうとした次の瞬間、これに気がついた齋藤は先にコースに入ってストップし、スッと身体の力を抜いて“脱力”。横からダニエルにぶつかられてコートに吹き飛ばされると、主審は韓国のオフェンスファウル（チャージング）をコールした。

「十八番きた」の声も

日本の選手が齋藤を称える中、ダニエルは唖然とした表情で右手を振りながらノーファウルを主張するが、判定は変わらず。この老獪なプレーに対し、ABEMAで解説を務めた今村佳太は「お家芸！上手ですね。（ダニエルが）来るのがわかっているので、ある程度脱力してチャージングをもらっていますね」と大絶賛。今村と齋藤はBリーグの名古屋ダイヤモンドドルフィンズで共に戦うチームメイトであり、普段から齋藤のプレースタイルを熟知している同僚ならではの愛のある解説となった。

ABEMAのコメント欄やSNSのファンたちも「名古屋でよく見るやつ」「たくみん最高」「十八番きた」「いい感じの脱力w」「もらい方がうますぎる」「芸術的なもらい方」「齋藤の頭脳プレーはさすが。この流れを切れたのはでかい」と、19センチの体格差を帳消しにした頭脳プレーに大盛り上がりを見せた。

このファインプレーでポゼッションを奪い返した日本は、続くオフェンスで齋藤のパスからSF馬場雄大を経由し、最後はSF渡邊雄太の豪快なダンクシュートを呼び込んで一気に勢いを加速させ、そのまま勝利を掴み取った。

この日の齋藤は、PG陣では最長の21分16秒のプレータイムで、9得点・2リバウンド・4アシスト・1スティールのスタッツを記録。数字以上のインパクトで、29年ぶりの歴史的勝利を支える見事な働きを見せた。

（ABEMA／FIBAワールドカップ予選）

