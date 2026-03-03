武田久美子、20年前からこだわり続けているヘアスタイルを披露 20年前の写真と比較「とってもセクシ〜」「どちらも、綺麗」
タレントの武田久美子（57）が2日、ブログを更新。20年前からこだわり続けているというヘアスタイルについて明かし、当時の写真と現在の姿を公開した。
【写真】「どの時代もお綺麗です」20年前と現在のヘアースタイルを披露した武田久美子
「20年前の髪型と今現在」と題した投稿で、トップに掲載した写真が「ちょうど20年前のもの」だと説明。当時、ベースは染めずに「Low lightとHighlightを全体的に入れて アクセントに赤っぽいカラーもリボンの様に入れていました！」とこだわりを明かしている。
その後もハイライトの位置や分量を変えながらスタイルを楽しんできたとし、「私は20代中半からハイライトを入れる様になり、今もなおです」とコメント。現在の写真では、ナチュラルなブラウンを基調にしたロングヘアに立体感のあるハイライトが入り、艶やかな仕上がりを披露している。
今後は「少しハイライトを減らして暗めのトーンにしていく予定です!!!」とも明かし、ブログを締めくくった。
コメント欄には「とってもセクシ〜!!!」「どちらも、綺麗」「可愛かったですよね〜中学の頃から そして今もキレイです」「ヘヤースタイルの変化、これからも楽しみです」「どの時代もお綺麗ですよ」などの声が寄せられている。
