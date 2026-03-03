女優の細川直美が2日、自身のアメブロを更新。独自のこだわりがあるという最新のヘアケア事情と、翌日の天候への注意を呼びかけた。

「今日は、またまた美容院に行って来ました」と切り出した細川は、最近のサロン通いのスタイルについて言及。カラーリングとカットをそれぞれ別のサロンでお願いしていることを明かし、「何だか、美容院に行く機会が増えてしまいました」と、プロフェッショナルを使い分けるがゆえの頻繁なメンテナンス状況を報告した。

現在は2箇所のサロン担当者とヘアメイクさんの計3名から、髪の状態について多角的なアドバイスを受けているという細川。「歳を重ねると 髪の悩みも変わって来ますよね」と、年齢に伴う変化を実感しつつ、「健康な艶髪を目指したいところです」と理想のスタイルへの意欲を綴った。

また、翌日3日の「お雛祭り」についても触れ、一部地域で「雪」の予報が出ているほどの冷え込みに警戒感を示した。「気温差に身体もビックリしそうですので、お気を付け下さいね」と、急激な寒暖差による体調管理を読者へ向けて呼びかけた。

この投稿にファンからは「ゆるふわヘアーかわいいです」「どんな髪型でもお似合いになりますよね」「体調崩さない様にお互い気を付けましょうね」などのコメントが寄せられている。