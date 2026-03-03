お笑いコンビ「ママタルト」が3日、東京・亀有のピザ店「JUN’S PIZZA」で「マジック:ザ・ギャザリング―ミュータント タートルズ」の発売PRイベントに出席した。

新作はアメリカの人気コミック「ミュータント・タートルズ」のカードを収録している。亀のキャラクターで、好物がピザである設定から亀有のピザ店が会場として選ばれた。

檜原洋平（34）は下積み時代10年間ピザ店でバイトをしており、ピザへの愛は人一倍ある。「店長から『檜原くん、君もそろそろ配達だけでなく、ピザを作ってみてはどうか』と言われたときは、胸が踊りました」と当時を懐かしんだ。相方の大鶴肥満もピザ好きで、イベントではオリジナルの「ピザラーメン」をかけてマジック:ザ・ギャザリングの勝負を行った。

マジックプロプレーヤーの行広賢さんがサポートし、ゲームはスタート。檜原が優勢に勝負を進めるも、終盤に大鶴が畳みかけ逆転勝利。ピザラーメンにありつくことができた。

大ボリュームの一皿を食した大鶴は「うまーごめ」と感嘆。「ラーメンは魚介風で、トマトソースと合っている。生地に厚みがあって、まるで肉を食べているかのような食べ応え。チーズも絡むから、辛くしてもおいしいのかな」と詳細な食レポも行った。