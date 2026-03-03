モデルでタレントの本田紗来（18）が、高校を卒業したことを報告し、両親との親子ショットを披露した。

フィギュアスケーターでタレントの真凜、フィギュアスケーターで俳優の望結という2人の姉がいる紗来。これまでにもInstagramで、望結と撮影した振り袖姿の2ショットや、番組出演時の3姉妹ショットなどを公開してきた。

高校卒業を報告

2026年3月2日の更新では、明治大学付属八王子高等学校を卒業したことを報告。卒業証書を持った写真や、両親との親子ショットを披露し、「ついこの前のことみたいなのに、気がつけばあっという間の3年間。本当に毎日が楽しくて、学校に行くのが大好きでした。芸能活動をしていることもあって、みんながどう思うのか、どう接してくれるのか、不安でした。でもそんな心配はいらなくて、みんな本当に優しくて、たくさん支えてもらいました。体育祭では選手宣誓をさせてもらったり、文化祭では劇に参加したり、修学旅行も最高の思い出です。そして、いちばん近くで支えてくれた両親にも感謝の気持ちでいっぱいです。毎日朝4時に起きてお弁当を作ってくれた母。どんな時も、当たり前みたいに送り出してくれました。送迎をしてくれた父も、忙しい中時間をつくってくれて、本当にありがとう。塾に通わせてくれたり、やりたいことを応援してくれたり、感謝してもしきれません。3年間、ありがとう。」と感謝の思いをつづった。

紗来の卒業報告に真凜、望結も祝福したほか、ネット上では「明治大学付属八王子高等学校だったの!? こんなに可愛くてRayの専属モデルで、しかも偏差値68!?」「別次元の可愛さ」「顔もスタイルも頭脳も全部最強すぎて泣ける」などのコメントが寄せられている。（『ABEMA NEWS』より）