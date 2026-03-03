河村康輔が“仲間と出かける”をテーマにTシャツを制作。ユナイテッドアスレが全面サポート

90年以上の歴史をもつブランク（無地）アパレルブランド・United Athle（ユナイテッドアスレ）が、グラフィックアーティストの河村康輔氏とタッグを組み、Tシャツを制作した。

これまでさまざまなアーティストとコラボレーションし、製品見本としてアイテムを生み出してきた同社。今回の企画では、河村氏が“仲間と出かける”をテーマにグラフィックを制作した。

撮影は原宿の喧騒から離れた老舗蕎麦屋「ほそ島や」で実施。河村氏にくわえ、日頃から親交のあるBOUNTY HUNTERのヒカル氏、Hombre NiñoのYoppi氏、そしてグラフィックデザイナーの横山ひとみ氏も参加し、花を添えている。

「ほそ島や」では3月5日からシルクスクリーンポスターが店内掲出されるほか、注文客を対象にTシャツ各種を限定数・先着順で配布する（※条件あり）。

さらに、3月7日からは特設ウェブサイトでシルクスクリーンポスターとTシャツのセットを数量限定で販売予定となっている。

■商品詳細

Kosuke Kawamura Collage T-Shirt 01 /White

Kosuke Kawamura Collage T-Shirt 01 /Grey

Kosuke Kawamura Collage T-Shirt 02 /White

Kosuke Kawamura Collage T-Shirt 02 /Grey

シルクスクリーンポスター(250×250mm／額装なし・サインなし)

■配布概要店舗名：ほそ島や配布日時：2026年3月5日（木） 営業開始〜無くなり次第終了住所：東京都渋谷区千駄ヶ谷2-29-8 さかえビル1F※注文時に「United Athleの記事を見た旨」を伝えることが条件

■WEB販売詳細「LIMITED WEB STORE」by United Athle販売日時：2026年3月7日（土）12時〜3月21日（土）12時販売URL：https://collab.theshop.jp販売価格：5,500円(税込)＋送料別途※Tシャツとシルクスクリーンポスターセット価格

■Collaboration Pagehttps://united-athle.jp/lookbook/collaboration/kosuke_kawamura/