「Aクラス争いには間違いなくからんでくる」近鉄OB佐野慈紀氏が今季のセ・リーグ台風の目を予想、ホームランウイング効果にも言及「狭くなったことがすごいチャンス」

侍ジャパンの戦いがいよいよ本格化する中、NPBの各チームも3月27日の開幕に向け、着々と調整を進めている。

【動画】本当にルーキー？堂々としたマウンドさばきも評価された中西の投球シーン

近鉄OBの佐野慈紀氏が現在の野球界を独自の視点で占う「シゲキ的球論」、今回は新設されたホームランウイングにも注目が高まる井上中日の戦いぶりに考察を加えている。

現在はオープン戦に突入、各球団の仕上がり具合が見えてきた。その中で、佐野氏が今シーズンの注目球団として真っ先に名前を挙げたのが中日ドラゴンズだった。

「ドラゴンズ、やっぱりいいと思うんですよね。球場が狭くなったのも大きな利点ですし」とコメント。

今季からバンテリンドームに導入されるホームランウイングの影響をプラスに捉えているとした。

両翼とも6メートル前に出たことで球場の雰囲気もがらりと変わった。先の侍ジャパンとの壮行試合でもこれまでプロ2年間で本塁打0だった辻本倫太郎が左翼のホームランウイング席にアーチをかけたことも話題を集めた。