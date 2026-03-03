「Aクラス争いには間違いなくからんでくる」近鉄OB佐野慈紀氏が今季のセ・リーグ台風の目を予想、ホームランウイング効果にも言及「狭くなったことがすごいチャンス」
井上監督も選手を乗せるモチベーターとしても知られる（C）産経新聞社
侍ジャパンの戦いがいよいよ本格化する中、NPBの各チームも3月27日の開幕に向け、着々と調整を進めている。
【動画】本当にルーキー？堂々としたマウンドさばきも評価された中西の投球シーン
近鉄OBの佐野慈紀氏が現在の野球界を独自の視点で占う「シゲキ的球論」、今回は新設されたホームランウイングにも注目が高まる井上中日の戦いぶりに考察を加えている。
現在はオープン戦に突入、各球団の仕上がり具合が見えてきた。その中で、佐野氏が今シーズンの注目球団として真っ先に名前を挙げたのが中日ドラゴンズだった。
「ドラゴンズ、やっぱりいいと思うんですよね。球場が狭くなったのも大きな利点ですし」とコメント。
今季からバンテリンドームに導入されるホームランウイングの影響をプラスに捉えているとした。
両翼とも6メートル前に出たことで球場の雰囲気もがらりと変わった。先の侍ジャパンとの壮行試合でもこれまでプロ2年間で本塁打0だった辻本倫太郎が左翼のホームランウイング席にアーチをかけたことも話題を集めた。
一方、球場が狭くなることで投手陣に関しては被本塁打が増えるなど、重圧も懸念されるが、佐野氏は意に介さない。
「基本、ピッチャーってバッターを見下して投げてますから。距離が短くなりましたけど、ホームランになるのはほぼ完璧に打っているわけですからね。そこまで考えなくてもいい」と投手心理を代弁した。
その上で「今の中日にとっては狭くなったことがすごいチャンス。若い選手がハツラツとやっているし、井上監督も明るい監督ですからね」とコメント。
中日には5年目外野手のブライト健太や鵜飼航丞、2年目内野手として飛躍が期待される森駿太など今後が楽しみな選手も多い。
「当然Aクラス争いには間違いなく絡んでくる」とチームの雰囲気の良さもあいまって上昇気流をとらえるとした佐野氏。
今季もまもなく始まるし烈なペナント争いで中日は意地を見せたいところだ。
【さの・しげき】
1968年4月30日生まれ。愛媛県出身。1991年に近鉄バファローズ（当時）に入団。卓越したコントロールを武器に中継ぎ投手の筆頭格として活躍。中継ぎ投手としては初の1億円プレーヤーとなる。近年は糖尿病の影響により右腕を切断。著書「右腕を失った野球人」では様々な思いをつづっている。