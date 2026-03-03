開幕目前のF1新シーズン、勢力図を英メディアが分析「2大ワークス勢がわずかにリード」「目に見える形で速さを示した」
現時点でメルセデスに隙は見当たらないようだ(C)Getty Images
いよいよ3月6日よりF1新シーズンが幕を開ける。2026年はパワーユニット規定をはじめ、エアロダイナミクスやシャシー規格、タイヤサイズなどで新レギュレーションが導入され、各チームにとっては“ゼロからの再構築”とも言える一年となる。
開幕戦オーストラリアGPが目前となる中で、シーズンの行方を占う話題も伝えられている。英メディア『RACINGNEWS365』がプレシーズンテストの結果などを踏まえ、開幕から上位争いをするチームなどを予想。好タイムをマークしていたメルセデスが現時点で最も好調なチームであると評している。
メルセデスは2月第2週に行われた1回目のバーレーンテストでキミ・アントネッリ、ジョージ・ラッセルが3日間を通して1・2位を占めるタイムを記録。翌週の2回目のテストでも最多周回数を重ね上々のパフォーマンスを披露した。同メディアは、「メルセデスは派手な一発の予選シミュレーションよりもロングランに重点を置いたが、ラッセルとアントネッリが高温下という厳しい条件で見せた安定感は印象的だった」と称えている。
そして、そのメルセデスを追う対抗馬の一番手に挙げているのがフェラーリだ。バーレーン2回目ではシャルル・ルクレールがメルセデスやマクラーレンを抑え最速ラップをマーク。テストを通じて安定性も発揮し、シーズンでの飛躍を期待させる走りを見せていた。
そのフェラーリに対し同メディアは、「より目に見える形で絶対的な速さを示した」とテスト内容を振り返るとともに、「ルクレールは何度か鋭いラップを刻み、予選一発のパフォーマンスに本物の手応えを感じさせた。それがポール争いに直結するかどうかは、土曜の予選で明らかになる」などと見通している。
その上で、「現時点では、この2大ワークス勢がわずかにリードしているように見える」と指摘。さらに現時点の4強には、メルセデス、フェラーリの他、レッドブル、マクラーレンを挙げ、またその一方で、「しかし、F1は予想通りに進むことは稀だ。信頼性トラブルや戦略ミス、セーフティカーのタイミングひとつで状況は一変する」とも論じている。
プレシーズンの結果や内容が“本番”にどのように反映されるのか。間もなく始まる、全24戦に及ぶ長い戦いの中でその答えが示されることになる。
