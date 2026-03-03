３日放送のＴＢＳ系「ひるおび！」（月〜金曜・午前１０時２５分）では、２日に行われたワールド・ベースボール・クラシック（ＷＢＣ）に向けたオリックスとの強化試合について伝えた。

スタジオには元プロ野球選手で現ＢＣリーグ栃木所属の川崎宗則さんと、巨人やメジャーのレッドソックスで活躍したＭＬＢ解説者の岡島秀樹さんが出演。侍ジャパンの３番手で登板し、２回無安打無失点の菅野智之投手（３６）＝ロッキーズ＝について、岡島さんが解説した。

菅野は６回から登板し、先頭を四球で歩かせたが、その後はきっちり二ゴロ併殺打に打ち取った。この場面について岡島さんは「計算通り。メジャーでもゴロアウトをしっかり取っている」と話した。

コメンテーターの八代英輝弁護士から「菅野さんはさすがだなと思う投球だったんですけど、ストレートがストライク入らなくて、外国の選手には大丈夫かなと素人には不安に感じたんですが」と声があがると、「マウンドの傾斜とか大阪（京セラドーム）なので…。東京ドームなら大丈夫だと思うんですよね」と岡島さん。

「合う合わないがある。メジャーである程度やってきた人が日本に帰ってくると、マウンドの硬さっていうのに結構、苦労する」と指摘。自身も「気になります」と話した。

「東京ドームの場合は、（マウンドを）ＷＢＣ仕様に変えてるので、それはいいと思います」と語った。