タレントの武井壮（52）が2日深夜放送のTOKYO FM「TOKYO SPEAKEASY」（月〜木曜深夜1・00）に出演。かつて同じマンションに住んでいた大物女優を明かす場面があった。

この日はお笑いコンビ「極楽とんぼ」山本圭壱とともに出演。武井は山本が率いる草野球チーム「神様」のメンバーで、出会いは武井が芸能界入りする前の20年以上前だったという。

かつて山本の誕生日会で歌手の和田アキ子がサプライズ参加したことなどを懐かしむ中、「そんなご縁から、後々もアッコさん番組呼んでもらったりして僕デビューしてから」と武井。「アッコさんが僕の家に深夜3時にピンポンピンポンってやってくるみたいなこともありましたからね。“ここに武井住んでるって聞いたから、ピンポンしてみたわ”って」と苦笑した。

「向かいが観月ありさちゃんだったんですよ」とマンションの向かいに女優の観月ありさ夫妻が住んでいたと告白。「観月ちゃんの旦那さんが“ここ誰なん向かいは？”って聞かれたら、“あ、ここ武井壮君住んでるんですよ”“ほんまかー”って言ってピンポンピンポンピンポンピンポンって。出たらもうアッコさんで、びっくりしてもう“へっ！”ってなって。もうハイヒールのままお家上がってきて。ガンカンカンカンって。“すげえ家住んでるな、あんた”って。で、置いてあったゴルフクラブ、ブンブン素振りし始めて。“さすがアッコさんだな”と思って。ずっと覚えてくれている」と笑った。

和田が押しかけたのは「8年前くらいですね」だそうで、武井はすでに引っ越したという。

この日のことを和田も自身がパーソナリティーを務めるニッポン放送「ゴッドアフタヌーン アッコのいいかげんに1000回」で話したこともあった。