俳優の寺田心（17）が3日放送のテレビ朝日「徹子の部屋」（月〜金曜後1・00）にゲスト出演。趣味について語った。

寺田は毎日自身で朝食を作ると言い、「玉子焼きとシャケとお米と。最近は筋トレをしているので、玉子焼きとシャケ、鶏肉とかが多いんですけれど」と母と自身のために作った朝食の写真を披露した。

朝食はご飯、みそ汁、玉子焼き、レタス、ミニトマト、納豆、ナスのおひたしが並んだもので、「僕おひたし系大好きで、ほうれん草のおひたしとか。ナスは1回焼いてます。焼いてからちょっと竹串で少しだけ穴開けて。冷蔵庫で漬けてって感じですかね」とこだわりを明かした。

お菓子作りも得意だと振られると、「そうなんですよ。一応資格も持たせていただいていて。料理とスイーツの資格を2つ持っていて」と告白。

手作りのカヌレの写真を公開すると、「これ温度調整がだいぶ難しくて。カヌレはとにかく温度調節が大変なのと、あとはダマになっていたら、そこから生地がブワって膨張しちゃったりするので、何度も何度もキメ細やかにするとか」との苦労を語った。

「本来カヌレって1日とか寝かして作ったりするのが多いんですけれど、それが主流なんですよ。結構時間がかかるんですけれど、2、3時間とかで簡単に作れるようにっていう感じで作っているので」とも話した。