日本学生野球協会は3日に開いた審査室会議で高校5件の処分を決め、石見智翠館（島根）の顧問が体罰で1月19日から2カ月の謹慎処分を受けた。

福岡第一の部長は不適切指導と報告義務違反で、1月11日から2カ月、高知のコーチは暴言と不適切指導で1月6日から3カ月のそれぞれ謹慎処分となった。

なお昨夏の甲子園大会で準優勝した日大三（東京）について、今回は同会議で審議されなかった。同校は硬式野球部員2人（17歳と16歳）が女子生徒にわいせつ動画を送らせ拡散したなどとして、2月12日に児童買春・ポルノ禁止法違反（製造や提供）の疑いで書類送検されていた。野球部は同日から無期限の活動休止となっている。

審査室会議の尾上良宏審議委員長は「当該校（日大三）から報告は受けています。被害届も出ているし、（広島）広陵のように被害者に近い方がSNSに投稿している」とした上で「日本学生野球憲章のガイドラインに合わせ、当該校からの方向書に基づいて詳しく質問し、審議にかけていきます」と発言。「結論が出れば、日本高野連会長名の措置であればそうしますし、日本学生野球協会の審査室に処分申請すると判断されれば処分申請します」と話した。