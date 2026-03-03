関東甲信地方に大雪・高波・強風に関する気象情報　関東地方北部の山地は降雪30cm予想も　気象庁

気象庁は3月3日午後、関東甲信地方に大雪と高波及び強風に関する気象情報を発表した。

気象庁は、4日朝にかけて、関東甲信地方で南岸低気圧の影響で、山沿いや山地を中心に大雪となる所があるとして、積雪や路面の凍結による交通障害に注意・警戒を呼びかけた。また、着雪やなだれに注意が必要だという。

関東地方では、4日はうねりを伴った高波に警戒し、強風に注意・警戒を呼びかけた。

前線を伴った低気圧が四国の南にあり、東北東へ進んでいる。この低気圧は、3日は本州の南岸を東北東へ進み、4日は急速に発達しながら伊豆諸島付近から日本の東へ進む見込みだとういう。

関東甲信地方では、南岸低気圧の影響で、4日朝にかけて雨や雪が降り、山沿いや山地を中心に大雪となる所があるという。

また、関東地方の海上では4日は非常に強い風が吹き、うねりを伴って大しけとなる見込みだ。

3日18時から4日18時までに予想される24時間降雪量は多い所で、

関東地方北部の山地 30cm

関東地方北部の平地 8cm

箱根から多摩地方や秩父地方にかけて 10cm

甲信地方 20cm

予想より地上気温が低くなった場合には、警報級の大雪となる可能性がある。

関東地方の海上では、4日朝から夕方にかけて、うねりを伴い大しけとなる見込みだ。

4日に予想される波の高さは関東地方で6mで、うねりを伴うという。

関東地方では、4日未明から昼過ぎにかけて、海上で非常に強い風が吹く見込みだという。低気圧の進路や発達の程度によっては、暴風となる可能性がある。

4日に予想される最大風速（最大瞬間風速）は

関東地方の海上 23m （35m）

関東地方の陸上 18m （30m）

関東甲信地方では、4日朝にかけて、積雪や路面の凍結による交通障害に注意・警戒が必要だ。また、ビニールハウスの倒壊、架線や電線、樹木への着雪、なだれにも注意が必要という。

関東地方では、4日はうねりを伴った高波に警戒し、強風に注意・警戒してください。