ミセス・綾瀬はるか・浜辺美波・鈴木亮平、イベント登壇 舞台袖で“怒られた”意外な理由とは「チームワークがすごすぎて…」
【モデルプレス＝2026/03/03】3人組バンド・Mrs. GREEN APPLE（大森元貴、若井滉斗、藤澤涼架）、女優の綾瀬はるか、浜辺美波、俳優の鈴木亮平が3日、「『キリングッドエール』5000万本突破！“大反響”御礼発表会」に出席。舞台袖で怒られた理由を明かした。
【写真】29歳人気バンドボーカル「韓国アイドルのよう」ファン衝撃の青髪ビジュ
この日、解禁になった新CMの撮影現場の雰囲気を聞かれた綾瀬は「皆さんにお会いする機会が3度目とか4度目ぐらいになっていて、ちょっとずつ仲良くなってきた感じがありましたよね（笑）」と笑顔を見せ、「なので、（撮影の）間は冗談を言い合ったりとか、みんなで盛り上がって、その雰囲気がちゃんと映し出されている映像になっているんじゃないかなと思います」とコメント。そして、大森は「本当に和気あいあいと楽しく撮影させていただきましたね。綾瀬さんがすごくナチュラルで天然な方なので、それを僕もツッコミながらというか、そういうのが撮影にも実際に生きていますし、撮影をしてるっていうよりか、皆さんと楽しくおしゃべりしてたら撮影されちゃってたみたいな、すごくナチュラルな時間だった気がします」と振り返った。
また、CMでも披露した“大歓喜ポーズ”をする一幕も。しかし、レクチャーを任された鈴木をはじめ、綾瀬。浜辺もあまり覚えていない様子。そこで、大森は代わりにレクチャーしつつ「大丈夫ですか、皆さん。撮影したよね」とツッコんだ。鈴木は、大森のレクチャーを受け「そうだそうだ」と想起。浜辺が「（回す手は）上からでしたっけ？下からでしたっけ？」と首を傾げると、同ポーズを考案したという綾瀬は「下じゃないですか！？」「右足は後ろでしたけ！？」と和気あいあい。MCから「ものすごく不安になっているんですけど大丈夫ですか？」と声が飛ぶと、鈴木は「大丈夫です。僕らのチームワークはすごいですから。チームワークがすごすぎて、さっき袖で『うるさい』って怒られたんですから」と裏話を披露して会場の笑いを誘っていた。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】29歳人気バンドボーカル「韓国アイドルのよう」ファン衝撃の青髪ビジュ
◆Mrs. GREEN APPLEら、イベント登壇
この日、解禁になった新CMの撮影現場の雰囲気を聞かれた綾瀬は「皆さんにお会いする機会が3度目とか4度目ぐらいになっていて、ちょっとずつ仲良くなってきた感じがありましたよね（笑）」と笑顔を見せ、「なので、（撮影の）間は冗談を言い合ったりとか、みんなで盛り上がって、その雰囲気がちゃんと映し出されている映像になっているんじゃないかなと思います」とコメント。そして、大森は「本当に和気あいあいと楽しく撮影させていただきましたね。綾瀬さんがすごくナチュラルで天然な方なので、それを僕もツッコミながらというか、そういうのが撮影にも実際に生きていますし、撮影をしてるっていうよりか、皆さんと楽しくおしゃべりしてたら撮影されちゃってたみたいな、すごくナチュラルな時間だった気がします」と振り返った。
【Not Sponsored 記事】